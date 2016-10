Вечерни новини: 19 октомври

Eвропейски робот кацна на Марс



28 октомври включително е датата, до която общинските служби по земеделие ще приемат документи за кандидатстване по схемата за държавна помощ за газьола. Помощта ще бъде изплатена на земеделските стопани в пари, а не както досега под формата на ваучери за гориво.

шефът на Фонда за осигуряване на упражняващите свободни професии (ОАЕЕ) в Гърция Димитрис Цакирис призова, "който не плаща осигуровки, да върви в България".

След 7-месечно пътуване в сряда апаратът "Скиапарели" (Schiaparelli) на Европейската космическа агенция достигна повърхността на Червената планета. Тежащият близо 600 кг апарат се отдели от орбиталния модул в неделя и за по-малко от 6 минути премина през 122 км рядка марсианска атмосфера. Дали кацането е успешно ще стане ясно късно през нощта в сряда. Основната задача на "Скиапарели" е да тества технологии за бъдещия първи европейски мобилен робот на Марс, който да издирва следи от живот в миналото или настоящето на планетата. Апаратът е част от програмата между ЕС и Русия, известна като ExoMars. Това е едва вторият опит на европейска страна след неуспеха на британците през 2003 г. с Beagle 2. Операцията е една от най-сложните – повечето руски опити са се проваляли, а и на американците не бе лесно да спуснат няколко робота на Марс.само при "необратими гаранции от страна на канадското правителство за падането на визите за всички български граждани". Това реши правителството преди срещата на европейските лидери в края на седмицата, на която се очаква споразумението да бъде финализирано. Докато министрите обсъждаха позицията за срещата в Братислава, депутатите отхвърлиха искането на БСП кабинетът да изготви доклад за очакваните последици за България и българската позиция да бъде гласувана в пленарна зала. Левицата от месеци експлоатира темата, а в сряда в един глас с "Атака" обвини управляващите в "национално предателство" и прогнозира "смърт за българската икономика". ДПС и Патриотичният фронт също подкрепиха искането за изготвяне на анализ, но гласовете им не стигнаха то да бъде прието.ще плащат по-ниски такси, ако успеят да се вместят в нормативно определени лимити на потребление. Това предвижда проект на нова наредба за нормите на потребление на вода, която екоминистерството публикува в сряда за обществено обсъждане до 1 ноември 2016 г. Целта на документа е рационално използване на водните ресурси чрез въвеждане на икономически стимули за пестене на водата. Тарифата, по която ще се плаща, в момента се разработва от екоминистерството. Въвеждането на нормите е част от изпълнението на предварително поставените от Европейската комисия условия, за да получи страната ни от есента на следващата година достъп до предвидените в еврофондовете пари за водна инфраструктура.Така те ще изразят недоволството си от лошото транспортно обслужване – липсата на автобуси, изключително старите автобуси, които се движат, са като "душегубки". Това става ясно от съобщение на инициативния комитет, който се бори за подобряване на градския транспорт до трите населени места, които са част от Столичната община. Протестът е насрочен за 23 октомври, неделя, от 16.30 часа до 21.30 часа на главен път Е79, в района преди отбивката за Владая. По това време трафикът е много натоварен и се образуват колони от автомобили, защото се прибират в София пътувалите към Перник, Благоевград, Дупница и Кюстендил. От инициативния комитет декларират, че зад протеста им не стои нито една политическа партия и че в него не трябва да се търси връзка с предстоящите избори.съобщи агенция "Доган", цитирана от "Медиапул". Цигарите от българската марка ММ са били открити в тайник на микробус в Диарбекир, Югоизточна Турция. Марката ММ е собственост на българската компания "Булгартабак" и е популярна в страните от Близкия изток. Незаконният внос е на 135 881 пакета цигари, а пазарната стойност е 951 167 турски лири (545 900 лв. по фиксинга на БНБ), се казва в официално съобщение на турските власти. Тютюневата пратка е била маскирана с чай, мобилни телефони и гориво. Всички стоки са контрабанда, е посочено в съобщението. По случая са задържани 32-ма души и срещу тях се води разследване. Специализираните операции за пресичане на незаконния внос в тази провинция са постоянни. За последните 18 дни са били проведени 23 акции срещу контрабандата.съобщава електронното издание на гръцкия в. "Етнос", цитирано от БТА. Целта е да се засекат евентуални данъчни престъпления и прехвърляне на нелегални пари в банкови сметки на реални или фиктивни фирми в България. Съобщението идва ден след катоТова предвижда проект за промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, публикуван на портала за обществени консултации към Министерския съвет. Вносител на предложението е министърът на външните работи Даниел Митов. За промяна в закона заговори вицепремиерът Томислав Дончев, след като през септември старозагорска фирма, създадена преди няколко месеца и собственост на трима младежи на възраст между 21 и 24 години, купи на търг Дипломатическия клуб "Бояна". Сделката бе на стойност 8.5 млн. лв. През 2015 г. АДИС влезе в забранителния списък за приватизация, но обособени части от дружеството не попадат в забранителния списък. Именно така стана възможно раздържавяването на Дипломатическия клуб "Бояна".Италианският парламент одобри закон, предвиждащ затвор до 6 години, глоби от 1000 евро на експлоатиран човек за работодателите и посредниците, както и конфискация на имущество за работодателите и посредниците, които злоупотребяват със стотици хиляди селскостопански работници в страната, предаде "Франс прес". Сенатът одобри през август текста, приветстван от синдикатите като изключителна стъпка напред. Според доклад на Общата италианска конфедерация на труда през май около 430 000 селскостопански италиански и чуждестранни работници са били "жертва" на тежки форми на експлоатация в Северна и Южна Италия, което е между 30 000 и 50 000 повече, отколкото предходната година. Сезонните работници получават между 22 и 30 евро, което е наполовина от законната надница, за работен ден между 8 и 12 часа в селското стопанство или строителството.Новият закон предвижда до 6 години затвор, както и 1000 евро глоба на експлоатиран човек за работодателите и посредниците.Чешката полиция е задържала в началото на месеца руски гражданин в сътрудничество с американското Федерално бюро за разследване по подозрение, че той участва в хакерски атаки срещу цели в САЩ. Не се съобщават повече подробности за подозренията и за самоличността на руснака, представен с името Евгений Н., роден през 1987 г. Арестът е станал на 5 октомври съгласно съобщение на Интерпол за издирването на мъжа. От разпространено от полицията видео се вижда, че задържането е станало в ресторант в хотел в центъра на Прага. Руснакът бил толкова изненадан, че припаднал. Чешкият съд ще реши дали той да бъде екстрадиран, а руското посолство настоява техният гражданин да им бъде предаден.Федералната криминална полиция е регистрирала от началото на годината 797 нападения срещу приюти за бежанци в Германия - както населени, така и необитавани, съобщи в. "Вестдойче алгемайне цайтунг". Дело на десни радикали са общо 740 нападения. В повечето случаи става дума за нарушения като разпалване на междуетническа омраза, увреждане на имущество и разпространяване на пропаганда. В 137 случая е упражнено насилие срещу мигранти. Според полицията в същия период са извършени 61 палежа на центрове на бежанци, а 10 престъпления са свързани с нарушаване на закона за взривните вещества. Миналата година в Германия са извършени 1005 противозаконни акта срещу приюти за бежанци, през 2014 г. те са били 199, а година по-рано - само 69.София подобрява класирането си в годишния доклад на консултантската компания La Salle за регионалното развитие на континента, съобщава Investor.bg. Столицата е поставена на 77-о място в групата на средно развитите региони. През 2015 г. София беше паднала до 89-о място заради влошените перспективи пред икономическия растеж на страната. Поради Brexit лидер в тазгодишната класация е Париж, който измества Лондон от първото място. В топ 10 попадат още Стокхолм, Мюнхен, Люксембург, Истанбул, Дъблин, Мадрид, Щутгарт и Осло.Застрахователният холдинг "Евроинс иншурънс груп" отчете 24.3% ръст на премийния си приход през септември до 23.9 млн. евро спрямо 19.2 млн. евро година по-рано, съобщи дружеството до БФБ – София. За първите девет месеца на годината холдингът, който е част от "Еврохолд България", отчита 9.4% ръст на премийния приход до 185.6 млн. евро по предварителни данни спрямо 169.6 млн. евро, реализирани за същия период на миналата година. С най-голям дял в приходите на застрахователния холдинг е "Евроинс Румъния" - 139.4 млн. евро., следван от "Евроинс България" с 38.3 млн. евро.Неизползваните права за увеличението на капитала на "Рой пропърти фънд" ще бъдат пуснати на аукцион на 21 октомври, петък, става ясно от съобщение на фондовата борса. На аукциона ще бъдат предложени 205 400 броя права, срещу които не са записани акции. Компанията за имоти възнамерява да увеличи капитала си от 616 250 лв. на 6 162 500 лв. чрез издаване на нови 5 546 250 обикновени безналични поименни акции. Книжата се предвижда да бъдат с номинал 1 лв. и емисионна стойност 3 лв. Увеличението на капитала ще се счита за успешно, ако са записани най-малко 1.25 млн. нови акции, което е около една пета от всички. При тези параметри дружеството би набрало минимум 3.75 млн. лв., а максималната сума е 16.6 млн. лв.Американският застраховател обяви във вторник плановете си, а купувач е канадската Fairfax Financial Holdings срещу 240 млн долара. AIG, която е притискана от акционерите си, сред които и милиардерът активист Карл Икан, да свие операциите си, обяви, че ще продаде застрахователния си бизнес в Аржентина, Чили, Уругвай, Венецуела и Турция, както и правата за бизнеса си в Източна Европа, съобщава Reuters. Това е поредна раздяла на AIG със свои звена, след като през август продаде бизнеса си с ипотеки на Arch Capital, а през септември продаде платформата си Lloyd's в Лондон.Американската банка стана поредната след JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America, която отбеляза увеличение на печалбата през третото тримесечие. Печалбата й за периода е нараснала до 2.1 млрд. долара, а приходите - с 19% до 8.17 млрд. долара, пише Financial Times. Това е второ поредно тримесечие на растеж на печалбата за Goldman Sachs, след като в четири поредни показателят отбелязваше спад. Американските банки спечелиха от реакцията на пазара след изненадващия резултат от референдума във Великобритания, когато гражданите решиха страната да напусне Европейския съюз.Печалбата и приходите за тримесечието на най-големия производител на продукти за грижа за здравето в света Johnson & Johnson са над очакванията. Доброто представяне се дължи на по-добрите продажби в бизнеса с лекарства, изписвани с рецепта, съобщава Reuters. Нетнaта печалба е нараснала до 4.27 млрд. долара и 1.53 долара на акция от 3.36 млрд. долара и 1.20 долара на акция година по-рано. Приходите за периода са нараснали до 17.82 млрд. долара при 17.10 млрд. на същото тримесечие на миналата година. Продажбите на лекарството за автоимунни заболявания Remicade - най-големия продукт на компанията, са се увеличили с 10.5% до 1.78 млрд. долара.