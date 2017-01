Какво се случи през седмицата

Сделки и проекти



Най-голямата компания за фасилити мениджмънт в страната - "Мундус сървисиз", разширява бизнеса си. Дружеството придобива "Ей.Ес.Ес. - България", която е специализирана в поддръжката на сградно електрическо оборудване. Акционери в "Мундус сървисиз" са инвестиционните фондове Empower Capital, финландският KJK Fund II с по 42.5% и Лъчезар Петров с 15%.



Хотел на рекламния бос Красимир Гергов на столичната улица "Солунска" е обявен за продажба от частен съдебен изпълнител заради необслужван кредит от Уникредит Булбанк. Имотът е собственост на "Кардеа", но длъжник е притежаваната от бизнесмена "К консултинг", която държи 25% от дяловете. Още толкова е и прякото участие на Гергов. Търсената сега минимална цена е малко под 16 млн. лв. с ДДС, а предложения се приемат до 6 февруари.



Веригата за бързо хранене McDonald's продава 80% от китайския си бизнес. Купувачи са група инвеститори начело с държавния конгломерат Citic в сделка за 2.1 млрд. долара. Citic и подразделението й за управление на инвестиции Citic Capital ще придобият 52%, а друг партньор - американската инвестиционна компания Carlyle Group – 28%. McDonald's запазва 20% в бизнеса.



Международното състезание Get In The Ring ще събере интересни стартиращи компании от цял свят за осми пореден път. Тази година финалът на национално ниво ще се проведе на 10 февруари в София. Апликационната форма може да бъде попълнена на сайта на събитието до 5 февруари. До съревнованието ще бъдат допускани стартъпи "лека категория", т.е. такива с оценка до 500 хил. евро, обясни Николай Мавроматис от Българската асоциация на бизнес ангелите, която стои зад тазгодишното издание на Get In The Ring.