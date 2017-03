Вечерни новини: 8 март

Една от най-големите забележителности на Малта – природното скално образувание "Синият прозорец" на брега на остров Гозо, е било унищожено в сряда сутрин от бурния прибой, съобщи в Twitter премиерът на страната Джоузеф Мускат. Той припомни, че още преди няколко години поръчано от правителството геоложко проучване е показало, че ерозията неизбежно ще унищожи каменната арка. Арката беше едно от най-популярните места не само в Малта, но и в Европа. Заливът Дуейра е много популярен сред туристите, а мостът бе използван и в епизодите на "Игра на тронове".

This photo by Marlon George Grech shows that the entire #AzureWindow has been lost #Gozo pic.twitter.com/1M0pXqaU4u