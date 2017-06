Вечерни новини: 25 юни

Тръмп обвини Обама в бездействие за руската намеса в американските избори



млн. евро одобри ЕК за три български проекта в областта на транспорта по механизма "Свързана Европа". Това са жп възелът на Пловдив, модернизацията на магистралата София - Калотина и за участъка по т.нар. East Med коридор между София и пристанището в Бургас. Най-голяма е сумата за първия проект - 87.9 млн. евро, а 20.5 млн. евро е сумата за втория.

Купувачът на The Mall е поискал разрешение в КЗК и за Serdika Center

Купувачът на The Mall, инвестиционният фонд NEPI, е поискал разрешение в КЗК и за придобиването на Serdika Center. "НЕПИ Проджект уан" ЕООД уведомява за намерението си да придобие самостоятелен контрол върху част от търговското предприятие на "Айнкауфс-център София" ГмбХ& Ко., "ХАНЗА Имобилиен" ООД, "ЦЕЕ Пропърти България" ЕООД и част от активи и договори на "ЕЦЕ Проектмениджмънт България" ЕООД. Очаква се операцията да окаже въздействие върху пазара на отдаване на търговски площи под наем в молове и офис площи в София. Оценката на The Mall заедно с хипермаркета беше 180 млн. евро, като се очаква тази за Serdika Center да е поне колкото за The Mall.

Президентът Доналд Тръмп обвини своя предшественик Барак Обама, че е бездействал в ситуацията с руската намеса в изборите в САЩ, в социалната мрежа "Туитър". Изявленията му бяха направени след разследване на Washington post, в което се твърди, че Владимир Путин е директно замесен в кибератаките срещу изборите в САЩ в помощ на Тръмп. Самият Путин многократно отрече тези твърдения. В статията също се казва, че Обама е бил запознат с информацията в началото на август 2016 г., но е предприел доста ограничени мерки, коментира изданието. Бившият началник на кабинета на Обама - Денис Макдона, оправдава президента с това, че след като през септември лично предупредил Путин, Русия е прекратила хакерската си активност.Той ще се проведе на 5 юли от 11 часа пред "Александър Невски", реши ръководството на СФСМВР на заседание в неделя. Към протеста може да се присъединят и другите полицейски синдикати. Председателят на синдиката Валентин Попов предупреди, че от януари догодина, когато България поема председателството на ЕС, протестите ще станат ежедневни, ако исканията им не бъдат удовлетворени. Полицаите настояват за увеличение на възнагражденията и нови униформи, каквито не са имали от години.предвижда проект за изменение на Наказателния кодекс. Той е публикуван в портала за консултации за обществено обсъждане. Повечето изменения в проекта са насочени към борба с тероризма и различните начини за неговото финансиране, както и осъвременяване на уредбата за компютърни престъпления. В края на миналата година законопроектът беше одобрен и внесен за приемане в 43-ото Народно събрание, но поради предсрочното прекратяване на дейността му той не беше разглеждан.В новия, трети поред в рамките на две години, проект се предвижда създаването на нов единен независим орган, който да обединява функциите на съществуващи публични органи и звена, с основната роля да извършва реални проверки на декларациите за имущество и интереси, да осъществява производства за установяване на конфликт на интереси и да извършва отнемането на незаконно придобито имущество. Той ще се нарича Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Бъдещата комисия ще стъпи на базата на сега действащата комисия за конфискация, като към нея ще се влеят комисията за конфликт на интереси, БОРКОР и съответното звено от Сметната палата.Тя предвижда 120 народни представители да се избират мажоритарно, а останалите 120 - от пропорционална листа. БСП предлага запазването на минималната квота за регион от четирима депутати за Народно събрание и шестима за Велико народно събрание. Един кандидат на дадена партия може да участва и в двете листи, но само в границите на един многомандатен избирателен район. Независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, може да участва само в една листа за мажоритарен избор. Предложенията предвиждат разделянето на 31 многомандатни района на подрайони за мажоритарен избор. Във всеки многомандатен изборен район имa равен брой пропорционални и мажоритарни мандати.Другите са Кръстина Таскова и Пламен Христов и те вече се отказаха от имунитета си в петък. Варненската Окръжна прокуратура ги разследва от края на 2014 г., като ги обвинява в изнудване. Според обвинението в периода от есента на 2012 г. до края на 2015 г. Марешки е заплашил седем собственици на аптеки с увреждане на имуществото им. Целта му била да ги принуди да прехвърлят дружествени дялове от управляваните от тях търговски дружества на негови фирми. Ако те не били съгласни, той искал да прекратят търговската си дейност. В някои случаи целта му е била да принуди собствениците на аптеки да се задължат да купуват при неизгодни условия лекарства от неговия склад.В президентството не са проверявали дали е възможно да оттеглят Жотева, която е член на регулатора от квотата на президента, и с кого да я заменят. Разговори по темата предстоят, обяви Йотова в интервю за bTV. Като недопустимо определиха поведението на Жотева и от Асоциацията на европейските журналисти и от БСП, като в четвъртък я призоваха да осмисли оставането си в регулатора.Очаква се тя да заработи през октомври. Това заяви лидерът на левицата Корнелия Нинова. "Едно е ясно - няма да е в ЦУМ", коментира Нинова. Преди години оттам излъчваше телевизията на Георги Гергов, който след скандала за срещата в кабинета му на главния прокурор Сотир Цацаров и бизнесмена Сашо Дончев, известна като "ЦУМ-гейт", бе принуден да напусне ръководството на левицата. Новината за телевизия се появи при обсъждането за чинията на Бузлуджа, която БСП през седмицата искаше от държавата. БСП се съгласи държавата да ѝ предостави за ползване монумента за срок от десет години.T MARKET откри нов магазин, съобщиха от компанията. Това е 31-ви обект от веригата в София и 62-ри в цяла България. Намира се на кооперативния пазар в "Люлин". Общата площ на обекта е над 1000 квадратни метра, като на 750 от тях е разположена търговската зала. Веригата е собственост на "Максима България", която е част от холдинга Maxima Grupe. Холдингът оперира вериги за търговия с бързооборотни стоки в Литва, Латвия, Естония, България и Полша. Първият T MARKET в България отваря врати през 2005 г. През миналата година компанията отвори 14 нови магазина, а инвестициите й в пазара на търговия на дребно в България надхвърлиха 19.6 млн. лв.Сибанк и Европейската инвестиционна банка подписаха нови 200 млн. лв. кредитна линия по програмата COSME, по-известна като плана "Юнкер", която е финансирана от Европейския фонд за стратегически инвестиции. Това е второто споразумение на Сибанк по плана, като общият й портфейл става 400 млн. лв. Настоящият договор е продължение на подписаното през 2015 г. гаранционно споразумение по COSME между двете институции. Тогава Сибанк беше първата банка в България, участник в плана "Юнкер". Средствата ще се използват за предоставянето на заеми и банкови гаранции на малки и средни предприятия при "благоприятни условия", посочват от банката. Конкретни условия не са дадени.Американската технологична компания Oracle отбеляза по-добри резултати от очакваните на Уолстрийт за последното тримесечие, пише Financial Times. Новините за компанията са още по-добри, защото показват, че рисковото решение да премине към облачни услуги започва да се отплаща. Акциите на Oracle поскъпнаха с 10% след излизането на финансовия доклад, като достигнаха до най-високото си ниво в историята – 51 долара за акция. От началото на годината нивото им се е вдигнало с 20%. Oracle бе един от последните технологични гиганти, които се включиха в надпреварата с облачни услуги, заради което анализаторите и инвеститорите не бяха убедени, че бизнесът ще се окаже успешен. Няколко добри сделки обаче промениха очакванията, като последната подписана бе през май, когато Oracle и АT&T се съгласиха част от големите информационни центрове на телекома да се преместят в облачната система на технологичната компания.Изпълнителният директор на American Airlines Дъг Паркър е изпратил писмо до служителите на компанията, че не е "особено развълнуван" от желанието на Qatar Airways да закупи 10% от акциите на американския превозвач, пише Reuters. Ако това се случи, катарската авиолиния ще разшири инвестициите и влиянието си в Северна Америка в момент, в който страната изживява най-голямата си дипломатическа криза от години насам. Авиокомпанията изпитва проблеми, защото е със спрян достъп от три други държави в Персийския залив. Друг проблем за American Airlines би бил, че компанията е част от американска група, която се опитва да изгони Qatar Airways от американския пазар. Наред с United Holdings и Delta Air American Airlines иска от американското правителство да намали позволените полети от страна на Qatar Airways и други авиолинии от региона като Emirates и Etihad Airways.Стачка в словашкото звено на немския производител на коли Volkswagen продължават вече пети ден към петък, след като преговорите за заплати се провалиха, пише Reuters. Това се разбира от изявлението на лидера на профсъюзите Зорослав Смолински. Той не даде точна дата кога разговорите с ръководството ще продължат, но коментира, че съюзите разглеждат възможности за по-интензивна стачка, която да удари производството в най-големия частен работодател в Словакия. Според данните на профсъюза близо 70% от 12 хил. служители на Volkswagеn са се включили в стачката в четвъртък. Стачката се провежда в най-големия завод на компанията в страната, който отговаря за почти цялото местно производство. Исканията на стачкуващите са за по-високи заплати, които да отговарят на тези в заводите в Германия, както и по-дълги почивки.