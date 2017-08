[freepik]

The Embassy of the Kingdom in the Netherlands търси

Работата в офиса се дели на две категории. От една страна, това са сериозните проекти, а от друга – рутинните задачи. Отговарянето на имейли, груповите събирания, административните задачи са все задължения, които трябва да отхвърлите, но те не допринасят значително за вашия професионален успех. Сериозната работа обхваща по-големите проекти, които ви помагат да постигнете както своите цели, така и целите на организацията ви.Според Лаура Вандеркам, която е автор на няколко книги, свързани с организацията на времето и продуктивността, служителите трябва да се фокусират върху големите задачи. Това не е толкова лесно, колкото звучи. Често, отивайки в офиса, отваряте компютъра си и откривате, че пощенската ви кутия прелива с нови имейли, а шефът ви вече ви е дал нова задача. В такъв случай направете план за деня и определете кои задачи са приоритетни. Повечето хора са най-продуктивни сутрин. Отделете си един час в началото на работния ви ден, през който ще работите само върху даден проект, без да се разсейвате с други задачи. Така ще се справите с важните задачи по ефективен начин и ще ви остане време и за други, които не са толкова неотложни.Добрата организация на времето е важна за успеха ви на работното място. Ако все още не сте намерили своето, може да разгледате топ обявите за работа на Karieri.bg търси Public Sector Auditor търси:търси:търси Leiter Produktion (m/w)