Какво се случи през седмицата

Сделки и проекти



"ТК-холд" е закупил 70% от капитала на "Рилски лен" през фондовата борса и така вече е мажоритарен собственик на текстилната компания с над 90% дял. Това става ясно от съобщение от 8 август до инвеститорите, каквото задължение има при всяка голяма акционерна промяна в публично дружество. Продавач на пакета от 309 190 акции е "Риленатекс", като за тях холдингът е платил по 11 лв. за брой, или общо 3.4 млн. лв. Купувачът "ТК-холд" е наследник на бившия приватизационен фонд "Труд и капитал", основан от КНСБ.



Около 70 милиона лева с ДДС ще струва цялостната рехабилитация на 26-километровата жп отсечка от Скутаре до Оризово – част от жп линията Пловдив - Бургас, чиято първа копка бе направена в сряда. Изпълнител на ремонта е обединение между "Трейс груп холд", "Инфраструктурно строителство" и "РВП Илиенци", в което водеща е ролята на "Трейс".



Производителят на акумулаторни батерии "Елхим-Искра" ще вложи общо около 4.8 млн. лв. през 2017 и 2018 г. По този начин сумата на инвестициите на компанията за последните 10 години ще надхвърли 17 млн. лв. Компанията запазва невисок, но постоянен темп на нарастване на приходите през последните три години средно с 1.2–1.5 млн. лв. годишно до 33.4 млн. лв. за 2016 г.



Renault-Nissan става поредната автомобилна компания, която навлиза на китайския пазар за електромобили. Френско-японският алианс създава съвместно дружество с местната Dongfeng Motor. Новата компания се казва eGT New Energy Automotive Co и ще започне производство през 2019 г., пише Financial Times.