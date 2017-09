Вечерни новини: 19 септември

Ураганът "Мария" предизвика масова разруха на остров Доминика



2.8 млн. лв. приблизително са отишли към телефонни измамници само за половин година, каза вътрешният министър Валентин Радев по време на парламентарния контрол. Регистрирани са 406 телефонни измами за полугодието, докато за същия период през 2016 г. те са били 380, т.е. има увеличение от 7%.

Доминика има масова разруха, изгубихме всичко - така премиерът на карибския остров описа последиците от урагана "Мария", който премина през острова с максималната пета категория по сила. "Мария" се движи приблизително по същата траектория като урагана "Ирма", който нанесе сериозни поражения на няколко островни държави в Карибско море по-рано през месеца. След Доминика ураганът отслабна до четвърта категория, но се очаква отново да достигне максималната пета, преди да се стовари след няколко часа върху Пуерто Рико и Вирджинските острови. Френските територии Мартиника и Гваделупа, съседни на Доминика, обявиха максималната степен на опасност и наредиха на населението да се евакуира. На Доминика живеят около 72 000 души. Ако "Мария" съхрани силата си, това ще е най-мощният ураган, връхлитал острова от 85 години насам. "Мария" е 13-ата буря от тазгодишния сезон на ураганите в Атлантика и седмата, достигнала степен на ураган.



Франция подкрепя формирането на косовска армия

Франция подкрепя формирането на косовски въоръжени сили, при положение че процесът на трасформацията започне навреме, армията да бъде наистина мултиеническа и призната от всички сегменти на косовското общество, заяви посланикът на Франция в Прищина Дидие Шабер за вестник "Зъри". Шабер добави, че решението за това трябва да бъде координирано с НАТО и съюзниците на Косово, посветени на сигурността и стабилността на страната, които могат да подкрепят и да проследят трансформацията на косовските въоръжени сили. "Това естествено трябва да се прави, като се зачитат законовите рамки на Косово и в този смисъл конституцията на страната определя какво е законно и къде са необходими конституционни промени", каза посланикът, цитиран от БТА.



Адвокат на Мелания Тръмп свали билбордове в Загреб

Билбордовете с образа на Мелания Тръмп, поставени в Загреб, които предизвикаха възмущението на първата дама на САЩ, бяха премахнати във вторник, след като адвокатката на Мелания заплаши със съд, предаде "Танюг". Билбордовете бяха част от маркетингова кампания на частно уилище по английски език, което се опитваше да привлече гражданите да учат английски, напомняйки за личния опит на първата дама на САЩ. На билборда с нейния образ е поставен текст: "Представете си колко далеч можете да стигнете с малко английски." Адвокатката заяви за АП, че е доволна от факта, че училището е признало, че е нарушило закона, и от това, че билбордовете са били премахнати. "Все още анализираме възможните по-нататъшни правни стъпки", каза адвокатката.

На нея той е призовал за увеличаване на инвестициите от САЩ и Израел в България в областта на информационните технологии и други сфери с висока добавена стойност, съобщи прессекретариатът на държавния глава. Според Радев България може да използва опита на САЩ и Израел във въвеждането на програми за обучение на компютърни специалисти и участието им в реалната икономика, което ще създаде перспективи за повече млади хора да изберат да се развиват професионално в България.каза вицепремиерът Валери Симеонов по време на кръгла маса на тема "Демографската криза и трудовата мобилност". Той припомни, че още в първите две седмици от мандата на правителството са направени промени, които облекчават режима на сезонната заетост за чужденци, като процедурата е съкратена от няколко месеца на 7 дни. С новите промени, които предстои да бъдат одобрени от парламента, дошлите да работят в България ще могат да преминават от един режим на пребиваване в друг, без да се налага да напускат страната. Съкращава се времето и сериозно се намалява и таксата за издаване на синя карта, като отпада изискването в нея да се изписва точната специалност.Проектът е на стойност около 2 милиона евро. Комплексът ще се простира на територия от общо 3500 кв. метра и ще включва микропивоварна за производство на крафт бира, посетителски център, посветен на 135-годишната история на "Каменица", ресторант-бирария, магазин за сувенири, парк с пространство за отдих и отворена амфитеатрална сцена за провеждане на културни и социални събития. Строителството на "Пивоварница Каменица" ще стартира тази есен, като се очаква тя да отвори врати през 2018 г. и да осигури разкриването на около 50 нови работни места.Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков е изпратил писмо до кметовете на 28-те най-големи общини в страната и ги призовава да изпълнят задължението си по закон да работят по действащи общински програми за качеството на атмосферния въздух, които са основно средство за справяне с наднорменото замърсяване. Ведомството е изпратило и конкретни указания за актуализиране на програмите, за да постигнат поставени цели. МОСВ настоява разработваните програми да отговарят на всички изисквания на действащата нормативна уредба. В писмото се припомня, че Съдът на ЕС в Люксембург излезе с решение, според което България не е спазила допустимите норми на замърсяване с фини прахови частици в цялата страна и е много вероятно да понесе финансови санкции.съобщават от пресслужбата на комисията. Сред тях е предложение за създаване на нова агенция на ЕС за киберсигурност, която да подпомага държавите членки при посрещането на кибератаки, както и въвеждане на нова европейска схема за сертифициране, която да гарантира, че продуктите и услугите в света на цифровите технологии са безопасни за ползване. Предлага се и създаването на европейски експертен център за научни изследвания в областта на киберсигурността. В сътрудничество с държавите членки той ще спомогне за разработването и въвеждането на инструментите и технологиите, за да се гарантира, че защитните механизми са достатъчно съвременни.за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения, съобщи dariknews.bg, позовавайки се на съобщение от съда. Тотев беше обвинен по най-тежката алинея за длъжностно престъпление за изграждането на зоокът в града, от което според разследващите са настъпили щети за общинския бюджет в размер на близо 700 хил. лева. Делото беше образувано по обвинителен акт на антикорупционното звено на Софийската градска прокуратура.Икономиката ни очаква растеж от 3.3% тази година и от 2.5% през 2018 г., заяви във вторник кралят на Холандия Вилем-Александър в подготвена от правителството реч, с която откри новата парламентарна година. "След няколко трудни години отново наблюдаваме икономически разцвет и стабилни държавни финанси. Не всички обаче усещат в достатъчна степен ефекта от този икономически растеж в ежедневието си. Важно е повече хора да се ползват от това благосъстояние", заяви кралят на общо заседание на двете камари в парламента. В речта си той не огласи големи политически нововъведения предвид факта, че след изборите през март страната се управлява от съставено от две партии временно правителство, а премиерът Марк Рюте продължава да преговаря за сформиране на нова коалиция. Кралят обяви, че правителството ще инвестира повече средства в разузнавателните служби, борбата с тероризма и киберсигурността. Той каза, че ще бъдат заделени средства и за финансиране на евентуални съдебни дела в Холандия срещу заподозрени за свалянето на малайзийския самолет през 2014 г. над Украйна, когато загинаха всичките 298 души на борда, голяма част от тях - холандски граждани.Международното издание Euromoney е определило Уникредит Булбанк за "Най-добра банка в управлението на парични средства" в България за тази година (Best Cash Manager 2017Освен в България банките от "Уникредит" в още девет страни получават това отличие - Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Италия, Румъния, Сърбия, Словакия и Турция също са класирани на първо място в своите държави. Тазгодишното издание на проучването на EuromoneyКогато клиент на банка или друга финансова институция смята, че интересите му са засегнати - например лихвата му е изчислена неправилно или са му начислени неясни такси, той трябва да изясни проблема първо с обслужващата си банка или доставчика на услугата. Този съвет отправя Българската народна банка (БНБ) в наръчник за финансовите продукти и услуги, насочен към крайните потребители. Документът е публикуван на сайта на БНБ и освен основна информация за видовете платежни услуги съдържа и съвети как потребителите да се предпазят от измами и да защитават интересите си. Банките са много чувствителни към доверието на клиентите си, поради което се стремят да разгледат и своевременно да разрешат възникналите спорове и случаи на неудовлетвореност. Затова и най-бързият и лесен начин за уреждане на проблема е жалба до самата банка, съветва БНБ.Финландската компания Apetit ("Апетит") иска да внася български плодове, зеленчуци, зърнени храни и рапица. Това съобщи Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, позовавайки се на изпратено до нея писмо от посолството на България в скандинавската страна. Компанията е водеща във Финландия в търговията със замразени плодове, зеленчуци и готови ястия. Тя е на пазара още от средата на миналия век. Фирмата работи основно с местна продукция, но извън сезона внася продукти от чужбина, предимно от Южна Европа. С бъдещото партньорството между Apetit и българските производители се цели развитие на двустранните отношения, както и задълбочаване на сътрудничеството, подчертават от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Миналата седмица се разбра, че японски компании се интересуват от вноса на български рапани, биопродукти и наливно вино.Total е придобил дял от 23% във френския оператор на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) Eren, съобщава Financial Times. Енергийният гигант ще заплати 237.5 млн. евро по сделката в опит да разшири капацитета си в областта на ВЕИ. Според една от клаузите по сделката Total ще има възможност да поеме контрола над Eren след период от 5 години. "Партньорството ни с Ерен ни осигурява екип, който има доказан опит в производството на енергия от възобновяеми източници, а и е инвестиция в допълнителен актив, насочена към подобряването на рентабилността в този сегмент в съответствие с нашата амбиция да станем отговорната енергийна компания", заяви Патрик Пуян, председател и главен изпълнителен директор на Total. Eren, която притежава портфейл с вятърни, слънчеви и хидроенергийни активи, ще бъде преименувана на Total Eren след завършването на транзакцията. През юли Total изрази склонността си да прави придобивания и да инвестира в нови проекти и наскоро сключи сделка за придобиването на звеното за проучване и добив на петрол към датския конгломерат AP Moller-Maersk за 7.45 млрд. долара.Британската компания Reckitt Benckiser, занимаваща се с производство на различни потребителски стоки, отстранява Адриан Белами като председател на управителния си съвет. Промяната в ръководството на компанията е резултат от засилен инвеститорски натиск, възникнал, след като от Reckitt занижиха прогнозните си очаквания за представяне през годината на няколко пъти. Производителят на потребителски стоки заяви във вторник, че позицията на Белами ще заем Кристофър Синклер, който е част от борда на компанията от две години и е заемал висши позиции в PepsiCo и Mattel, американската марка за играчки. Напрежението в компанията допълнително се засили, след като 10 от водещите мениджъри на Reckitt обявиха, че напускат компанията, а анализаторите предупредиха, че дори и занижените прогнозни резултати може да се окажат непостижими за Reckitt. Белами е прекарал 14 години начело на компанията, за което време тя е постигнала ръст, 4 пъти по-голям от този на FTSE 100.Мексиканската компания Femsa ще продаде 5% акциите си в Heineken на стойност 2.5 млрд. евро, пише Financial Times. Компанията е взела решението, след като от юли загуби правото си на дистрибуция в Бразилия. L’Arche Green, управляваната от семейство Хайнекен компания, чрез която се държи контролният пакет на голямата бирена фирма, ще изкупи акции за 200 млн. евро от пакета, който се предлага от Femsa. Общо Femsa държи 20% от Heineken. "Участието на L’Arche Green в предлагането на акции от страна на Femsa показва дългосрочното обвързване между семейство Хайнекен и компанията Heineken, която фамилията създаде през 1864 г.", коментираха в изявление L’Arche Green. Компанията е акционер в Heineken Holding от 1952 г., когато е създадено новото дружество.