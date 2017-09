Топ обявите за работа на Karieri.bg

[freepik]





Нека целите ви да подобряват и развиват вашите умения. Помислете как виждате кариерата си и в каква посока бихте искали тя да се развие. Задайте си въпроси като каква е вашата мечтана работа, с кого бихте работили и какви умения ви биха били необходими, за да изпълните тези свои стремежи. Подобен самоанализ определено ще ви помогна да добиете по-ясна представа за кариерните си цели.



Следващата стъпка е да напишете целите и на хартия. Опитайте се да ги формулирате ясно и конкретно. Вместо "Искам бизнесът ми да се подобри", нека да бъде "Искам да увелича продажбите си с 50% до края на годината". Изключително важно е за всяка цел да определите и период, в който може да я изпълните.



След като вече имате ясна представа за кариерните ви цели, помислете за стратегии и действия, чрез които може да ги постигнете. Това може да означава да придобиете нови умения, да станете по-организирани или да управлявате времето си по-ефективно.



А ако сред новите ви кариерни цели е и смяна на работата, прегледайте топ обявите на



