Кратки новини: 16 октомври

6.5% е безработицата през септември, което е с 0.2 процентни пункта по-малко спрямо август и с 1.3 процентни пункта по-ниско от същия месец на 2016 г., съобщи Агенцията по заетостта.

Поне две жертви взе в понеделник тропическата буря "Офелия" в Ирлания въпреки предупрежденията на службите. Те са причинени от паднали дървета. Всички училища в Ирландия останаха затворени, а метеорологичната служба на страната предупреждаваше постоянно за очаквани "силни и унищожителни" ветрове и пориви. Според местните власти Ирландия не е виждала такава буря от над 50 години. През 1961 г. ураганът "Деби" отне живота на 18 души в страната. "Офелия", която се придвижваше към Великобритания и Ирландия, в понеделник отслабна до посттропически циклон, но максималните ветрове бяха със скорост до 160 км в час. Повечето фериботни линии между Ирландия и Великобритания бяха спрени, а пътуващите бяха предупредени да очакват отмяна и забавяния на полети. Силните ветрове може да засегнат също Северна Ирландия, Шотландия, Уелс и Англия.за първите шест месеца на 2017 г., показва отчетът на вътрешното министерство за първото полугодие. Дарението на китайското посолство е на стойност над 37 хил. лв., но е описано само като "движими вещи". От посолството на САЩ пък са дали употребявана система за проверка на багаж за близо 30 хил. лв. Община Пловдив е дарила 130 хил. лв. за техника за местната лаборатория на полицията. БМВ е дарила две коли на министерството за около 35 хил. лв., а община Аксаково е подарила две коли за 22 хил. лв. на варненското Пето РПУ. Общините Ямбол, Родопи, Руен и Поморие са дарили по около 10 хил. лв. за гориво на патрулните автомобили на МВР. Преди няколко години министър Цветлин Йовчев въведе ограничение МВР да получава дарения след разкрития за получени подаръци от хора, които ведомството разследва. Тогава обаче беше запазена възможността министерството да получава дарения от общини и държавни фирми. БМВ, която се занимава с производството на регистрационни номера за автомобили, бе сред фирмите, които даряваха на министерството техника за милиони. Впоследствие министър Веселин Вучков отмени забраната за дарения.. Това е заявила министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на среща с работодателските организации и енергийни компании в понеделник. По време на председателството страната ще се фокусира и върху разработването на модела за регионалния електроенергиен пазар. България е една от последните страни в ЕС, която не е либерализирала напълно своя пазар. Завършването на процеса ще е сред акцентите по време на председателството, твърди министър Петкова.обяви министърът на образованието Красимир Вълчев. В момента в образователните институции има общо 1100 служители на тези две длъжности. Психолозите и педагогическите съветници са основно в големите училища с над 400 - 500 деца, които имат по-големи бюджети. Според Вълчев с отпускането на допълнителни целеви средства от следващата година психолози може да има във всяко училище или детска градина с над 400 деца. По думите на министъра в малките населени места няколко образователни институции могат да споделят един психолог или съветник.. От вторник няма да бъдат приемани нови пациенти, а постъпилите през миналата седмица ще бъдат изписани, тъй като лечебно-диагностичният план на болницата приключва. Лекарите в лечебното заведение са взели за последно заплати за юли, като от април насам получават само 60% от възнагражденията си. Община Поморие е осигурила 280 хил. лева за болницата, но средствата са недостатъчни и тя продължава да трупа задължения. "Това е един естествен процес за едно търговско дружество, в което приходите са по-малко от разходите. Тогава дружество е принудено да прекрати основната си дейност. Моделът на работа е такъв, че колкото повече работи една болница, толкова повече разходи генерира", каза управителят на болницата д-р Жени Караилиева пред БНР. В началото на месеца здравният министър Николай Петров съобщи, че задълженията на болниците възлизат на над 500 млн. лева, като 4-5 от лечебните заведения са в особено лошо състояние. Той коментира, че има няколко болници освен тези в Ловеч и във Враца, които са пред фалит, но отказа да ги назове.на специализирана телефонна линия. На телефон 0800 40 444, както и на място в сградата на КФН от институцията ще отговарят на въпроси за застрахователните компании и пенсионноосигурителните дружества, търговията на капиталовия пазар, боновите книжки от масовата приватизация и други. Ще се приемат и запитвания от компании в секторите, за които отговаря комисията.Управляващите в Македония социалдемократи обявиха победа на местните избори в неделя, предаде БТА. Вотът е смятан за знак за голяма подкрепа за новото правителство, което обеща да ускори присъединяването на страната към НАТО и ЕС, отбелязва Reuters. Избирателната активност е била около 60%. Социалдемократите на премиера Зоран Заев и националистите от ВМРО-ДПМНЕ, които управляваха в продължение на десетилетие, се състезаваха със свои кандидати в около 50 общини с преобладаващо македонско население. Етническите албанци са мнозинство в останалите 30 общини. Социалдемократите водят по гласове в 44 общини, включително в столицата Скопие, показаха първите резултати. Кандидатите на опозиционната ВМРО-ДПМНЕ са първи в 13 общини. На последните местни избори през 2013 г. консерваторите спечелиха 56 от всичките 81 общини, а социалдемократите само в четири.Лидерите на ЕС се събират в четвъртък и петък, за да обсъдят резултата от пет седмици преговори за напускането на Обединеното кралство. На втория ден от срещата си в Брюксел те трябва да дадат насоки как да протекат преговорите в следващите месеци. Тя следва пет кръга преговори между Лондон и Брюксел, след които главният преговарящ Мишел Барние предупреди, че диалогът е стигнал "задънена улица" и "това е много притеснително". Той обаче предположи, че може да се очаква "решаващ напредък" до декември, ако Лондон покаже "политическа воля". Очаква се заключителните коментари на председателя на Европейския съвет Доналд Туск да се окажат сериозна пречка пред Лондон. "Даунинг стрийт" настоява още от началото на преговорите, че ЕК и Великобритания трябва да водят диалог паралелно за условията на напускането и да бъдещите търговски отношения. Според Брюксел вторият разговор не бива да започва, преди да са уточнени ключови въпроси около напускането като статута на европейските граждани във Великобритания, статута на ирландската граница и "сметката за развода", която Лондон трябва да плати. Според проект на заключителното изявление, видян от Financial Times, 27-те лидери ще признаят и достигнатия досега напредък в преговорите и ще започнат вътрешна подготовка за бъдещи търговски преговори.Иракските въоръжени сили съобщиха, че са завзели територии южно от град Киркук, контролирани от Иракски Кюрдистан, предаде Reuters, цитирайки изявление на армията. Между армията и кюрдски бойци пешмерга са избухнали и сблъсъци недалеч от Киркук. Иракската държавна телевизия твърди, че кюрдски територии са били отстъпени без сражения, но властите в Ербил отричат. "Силите ни продължават да напредват", се казва още в текста, който пояснява, че войските на Багдад са завзели обекти на Северната газова компания на Кюрдистан, рафинерия и индустриална зона южно от Киркук. Операцията формално цели да "подсигури базите" и "федералните съоръжения" и включва и военновъздушната база K1. Петролните кладенци, летището на Киркук и базата се намират западно от града. Според телевизията премиерът Хайдер ал Абади е наредил на армията "да въдвори сигурността в Киркук в сътрудничество в населението на града и (кюрдските бойци) пешмерга". Като част от операцията "са завзети обширни райони" от провинцията. Съединените щати изразиха "безпокойство" от случващото се и призоваха и двете страни "да намалят напрежението" чрез диалог. В края на седмицата имаше опити за преговори между представители на двете страни, които разменят остри реплики от референдума за независимост, непризнаван от Багдад.Американският производител на луксозни електромобили Tesla Inc е уволнил около 400 служители през миналата седмица, включително съдружници, лидери на екипи и отговорници за надзора. Това е съобщил пред Reuters бивш служител, пожелал анонимност. Съкращенията са резултат от годишен корпоративен преглед, уточни Tesla в съобщение по електронната поща, без да потвърди броя на напускащите. Уволненията са аргументирани с представянето на компанията, казва източникът, който е работил на поточна линия и е освободен, въпреки че никога не е получавал лоша оценка. В началото на този месец Tesla обяви, че производствени затруднения са причината да се забави планираното пускане на повече бройки от новия седан Model 3, предназначен за масовия пазар. Компанията е доставила 220 коли Model 3 и е произвела 260 през третото тримесечие. Производството на Model 3, чиято начална цена от 35 хил. долара е наполовина по-ниска от тази на Model S, започна през юли.Европейската централна банка (ЕЦБ) може да отпусне индиректна помощ за гръцката икономика, като изкупи част от дълговете на National Bank of Greece, съобщава Reuters. През миналата седмица банката емитира облигации за 750 млн. евро. Това е само първата крачка на гръцкия банков сектор - до седмици се очаква и други банки в страната да пуснат емисии дълг, които също могат да бъдат купувани от ЕЦБ, посочва агенцията. ЕЦБ не е участвала в търга при първото представяне на облигациите на National Bank of Greece, но източни сочат, че банкерите анализират емисията. Вероятно облигациите ще бъдат първата покупка, която прави централната банка на еврозоната по отношение на гръцки книжа от години. Досега ЕЦБ отказваше да купува държавни облигации на затъналата в дългове Гърция, за която бяха необходими три спасителни програми за икономиката. За сметка на това банката е изкупила активи за 2.4 трлн. евро от останалите държави от еврозоната като част от своята програма за стимулиране на икономиката на валутния съюз.Говорител на ЕЦБ е отказал да коментира дали се обмисля покупката на гръцки облигации.Китайският производител на електроника Huawei може да изпревари Apple на пазара на смартфони тази година, твърди анализатор от IDC, цитиран от CNBC. През второто тримесечие Huawei имаше 11.3% пазарен дял, като е продала 38.5 млн. устройства, сочат данни на IDC. За същия период Apple е продала 41 млн. смартфона iPhone и има 12% дял от пазара. "Днес Huawei е най-голямото предизвикателство за Apple и Samsung. Тя расте много бързо. Вероятно ще успее да надмине Apple в бизнеса със смартфони или тази, или следващата година", коментира Франсиско Джеронимо, директор на IDC, отговарящ за проучванията, свързани с мобилни устройства, в Европа. "А това е голямо предизвикателство за Samsung, защото Huawei си е поставила за цел да стане номер едно. И се представя много добре не само от гледна точка на броя продадени устройства, но и от гледна точка на стойността, защото за Samsung или някой друг производител на смартфони вече не става дума само за брой продажби, но и за печалба. А ние виждаме как цените скачат все повече", посочва още анализаторът.