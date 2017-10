Кратки новини: 17 октомври

И второто заседание на КСНС за корупцията приключи безплодно

80 млн. лева са предвидени за зимното почистване на пътищата в страната, съобщи във Варна министърът на регионалното развитие, цитиран от "Фокус". По думите му при мека зима могат да бъдат спестени част от тях и да се използват за ремонти на пътища.

Веригата е успяла да увеличи значително дела в оборота на директно закупената от български производители продукция – от 27% през 2014 г. до 41% през 2016 г. Също така към момента 2% от всички артикули в магазините са био.

В обучителния си център "Школа за експерти" компанията е сертифицирала 271 пекари и 181 представители на отдел "Месо" по програми на образователното министерство.

"Газпром" е увеличила добива на газ от 1 януари до 15 октомври с 18.4% до 361.1 млрд. куб. метра спрямо същия период на миналата година. Това се посочва в съобщение на руската компания, цитирано от ТАСС. В

И второто заседание на Консултативния съвет по национална сигурност при президента Румен Радев по темата за борбата с корупцията приключи неуспешно. Въпреки че този път имаше кворум, управляващите и опозицията не постигнаха съгласие кой да назначава председателя на бъдещия антикорупционен орган и дали той ще може да разследва. Въпросът ще се решава по време на гласуването на двата законопроекта в парламента. Този на БСП предвижда президентът да определя председателя му. В другия, внесен от Министерския съвет, е записано, че това прави Народното събрание. "Предложих два текста, но те не бяха приети", призна президентът след заседанието. Зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов каза, че само държавният глава и лидерът на БСП Корнелия Нинова са ги подкрепили. Според него евентуални разследващи функции на агенцията за борба с корупцията ще противоречат на конституцията.през 2018 г. реши Надзорният съвет на институцията късно в понеделник. Проектът на надзора не е окончателен и предстои той да бъде внесен от министъра на здравеопазването в Министерството на финансите за съгласуване, след което да бъде одобрен от Министерския съвет и внесен в парламента, съобщи Медиапул. Вчера здравният министър Николай Петров кокоментира, че има предварителни уверения, че ще има сериозно увеличение на бюджета на НЗОК, без да уточнява дали касата ще получи исканото. Най-голямата част от увеличението – около 350 млн. лв. отиват за болнична помощ.до 2020 г., заяви зам.-министърът на икономиката Александър Манолев по време на откриването на кръглата маса "Подобряване качеството на живот и устойчиво развитие чрез иновации и енергийна ефективност на електродомакинските уреди", организирано от Асоциацията на производителите на електроуреди в България. Заради по-ниските сметки за енергия всяко европейско домакинство ще икономиса от 400 до 500 евро на година. "Намаляването на потреблението на електрическа енергия е и един от основните приоритети на ЕС", подчерта Манолев.е поискал днес председателят му Лозан Панов, пише "Правен свят". На него той възнамерява да поиска подкрепа за освобождаването на един от заместниците му – председателят на Гражданската колегия на ВКС съдия Красимир Влахов. Въпросът ще се обсъди в сряда от 14 часа в зала "Тържествена" на Съдебната палата. Макар Панов и Влахов да участваха заедно в протеста с тоги на съдии през м. декември 2015 г. на стълбите пред Съдебната палата, според магистрати, отношенията между Панов и Влахов в последните месеци са се влошили. Сред причините за това са политическите позиции, които председателят на ВКС изразява, както и провокирането на напрежение в комуникацията с останалите органи на съдебната власт и отделни магистрати.съобщи депутатът от "Обединени патриоти" Александър Сиди пред bTV. Повод да бъде искано криминализиране на кражбите на вода е поисканото от Софийска вода увеличение на цената с 8% от догодина. Според Сиди във кв. "Филиповци" има три водомера, като нито един от тях не е в частен дом. Той определи като фрапиращ факта, че в махалите изобщо няма водомери, но посочи, че проблемът не е етнически. "Дълго време политиците си затваряме очите за проблема. Където има незаконни постройки се увеличават възможностите за кражби", каза депутатът.Ще се обсъждат и нови стандарти за отоплителните уреди, стана ясно от изказване на министър Нинов на форум на местните власти в курорта "Албена", цитирано от пресцентъра на МОСВ. Експерната дискусия ще търси начин как да се ограничат вносът и продажбата на горива с високо съдържание на сяра и пепел и да се въведат нови стандарти за отоплителните уреди. Само след дебата ще се търси и решение по този въпрос.С осем гласа "за" и пет "против" бе решено, че Конституцията позволява максимум два поредни ръководни мандата независимо дали те ще са в един или в различни органи на съдебната власт. Така например, ако председателят на Районния съд в Благоевград е изкарал там два мандата, няма да може да се кандидатира за шеф на Окръжния съд в града. Предишният състав на ВСС не виждаше проблем в "постоянните шефове" и в мандата му бяха гласувани няколко такива назначения. Мотивът им бе, че основният закон не позволява някой да изкара три поредни мандата в един и същи съд, но проблемът отпада, ако третият и следващите мандати са в различен съдебен орган. Така се създаваше ръководна номенклатура в съдебната система.Комисията за финансов надзор поиска от две регистрирани в София дружества - "Принц фон Пройсен кепитъл лимитед" и "Делтасток" АД, да отстранят непълноти във връзка с исканията им за потвърждаване на проспект. Това става ясно от провелото се на 16 октомври заседание на регулатора, съобщи investor.bg. И при двете дружества има констатирани несъответствия и непълноти във връзка със заявленията им за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на емисия акции. Комисията е поискала да й бъде предоставена допълнителна информация, преди да потвърди проспектите им. "Принц фон Пройсен кепитъл лимитед" е за инвестиции в недвижими имоти, дялове и акции на търговски дружества, ДЦК и други финансови инструменти. Контролира се от Урс Майстерханс. "Делтасток" предоставя инвестиционни услуги."Адванс терафонд" е продал през първите девет месеца на годината 9245 дка, а 5169 са реализирани на разсрочено плащане, което прави общо 14 414 дка при средна цена 1450 лв. за декар, което прави приходи от 20.9 млн. лв. Към края на септември най-големият борсово търгуван АДСИЦ притежава 218 756 дка земеделска земя и 139 дка градска земя. През септември само са закупени 596 дка земеделски земи при средна цена 851 лв./дка и са продадени 17 дка. За тази стопанска година, 2016-2017 г., очакваните приходи от ренти са 6.282 млн. лв., от които са събрани 55.8%. Пазарната капитализация на фонда е 191.4 млн. лв., като във вторник се повиши леко с 0.7% до 2.25 лв. за акция.Billa България издаде втория си доклад по корпоративна отговорност, който обхваща периода от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2016 г.През изминалите две години е предала за енергийно оползотворяване близо 28% от биоразградимите си отпадъци, а с 21% са спаднали общите емисии на парникови газове на единица търговска площ. Компанията също така е увеличила и количеството на рециклираните отпадъци с 31% спрямо 2014 г.Съхраняването на природните ресурси, подпомагането на уязвими социални групи и подкрепата за професионалното и личностното развитие на нашите служители са сред основните приоритети на Billa, коментира управителят на Billa България Бойко Сачански.Facebook придоби мобилното приложение tbh, популярно сред тийнейджърите. Сделката идва в момент, когато най-голямата социална мрежа се опитва да привлече повече потребители, пише Reuters. Приложението, което е акроним на "To be Honest", позволява на потребителите да отговарят на множество въпроси за приятелите си, които получават резултатите като комплименти. Над 5 млн. души по света са свалили приложението и са изпратили над 1 млрд. съобщения през последните няколко седмици, обяви tbh в понеделник. Финансовите условия на сделката не бяха обявени. Придобиването може да е свързано с желанието на Facebook да достига до по-младата аудитория, за чието внимание се състезава с конкурента си Snapchat чрез своето приложение за публикуване на снимки и видео Instagram.Германската автомобилна компания Mercedes-Benz, собственост на групата Daimler, съобщи, че изтегля 400 хил. коли заради проблеми при задействането на въздушните възглавници, предаде БТА. Мярката засяга моделите клас А, B, C и Е и се отнася за колите, продадени между ноември 2011 и юли 2017 г., посочи говорител на Mercedes. Той уточни, че този проблем не е свързан със скандала около японския производител Takata, който неотдавна изтегли близо 100 млн. от въздушните си възглавници по цял свят. От компанията поясниха, че при редки обстоятелства технически проблем може да доведе освобождаване на електричество, което на свой ред да задейства без причина въздушната възглавница. Ако светлината на въздушната възглавница се задейства, клиентите трябва да се свържат с Mercedes или с автомобилния си дилър. Отстраняването на проблема отнема един час и ще бъде направено от производителя.абсолютно изражение увеличението на добива е съпоставимо с общия обем на износа на руски газ през 2016 г. на турския, италианския и австрийския пазар. Износът за страните извън ЕС на независимите държави (ОНД) към 15 октомври е нараснал с 10.9% до 148.6 млрд. куб. метра на годишна основа. На руския пазар за девет месеца и половина са доставени със 7.6% повече газ, отколкото през същия период на миналата година.