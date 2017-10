Топ обявите за работа на Karieri.bg

[freepik]

Имате ли работа, която не харесвате? Събуждате ли се слабо мотивирани всяка сутрин, за да отидете на нея? Ако отговорите на всички въпроси са "да", може би е време да се замислите за промяна.Както добре знаете, работата заема голяма част от времето ни. Затова, ако тя ви прави нещастни, винаги е по-добре да си потърсите нова, която ще харесвате повече и ще ви кара да се чувствате пълноценни.Промяната е голяма стъпка, която обаче трябва да бъде добре обмислена. Така или иначе поне на няколко пъти в живота на хората им се налага да сменят работното си място. А това може да означава да си намерите работа, която няма нищо общо с предишната. Ако случаят ви е такъв, помислете за уменията, които притежавате и сферите, в които сте добри. Задайте си въпроса в каква среда искате да работите и какви бихте искали да бъдат колегите ви. Какво е важно за вас и как бихте искали да се развие кариерата ви? Всички тези въпроси ще ви помогнат да вземете правилното решение. След като сте напипали вярната посока, може да си изберете 2-3 области и да започнете да търсите работни оферти.Радикалната кариерна промяна обаче не е добра идея. Започнете с малки стъпки, чрез които може да постигнете целта си. Това може да означава да се запишете на курс, за да придобиете нови умения, които да ви направят конкурентоспособни. Свържете се с хора, които работят в избрания от вас сектор. Най-добрият начин, за да разберете повече за фирмената култура на компанията и процеса на работа, е като говорите със служителите в нея.