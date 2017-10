Илюстрация Том Морган от базираната в Бристол компания The Adventurists лети на стол за къмпинг с привързани към него 100 балона с хелий над околностите на Йоханесбург, Южна Африка.

Автор: Social Media [The Adventurists and Richard Brandon Cox/via REUTERS]