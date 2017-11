Кратки новини: 6 ноември

Дългоочакваната американска победа в маратона на Ню Йорк

© Brendan Mcdermid

40

процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1.3 млрд. лева ще бъдат обявени през следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС. И ндикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г. са били приети в понеделник, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Маратонът в Ню Йорк е считан за едно от най-големите събития в дългите дисциплини заедно с тези в Токио, Бостън, Лондон, Берлин и тези на олимпийските игри и

Исторически момент - Шалейн Фланаган стана първата американка, която печели маратона в Ню Йорк след 40 години.Кениецът Джефри Камуорор триумфира при мъжете. Повече от 50 000 души от 125 страни се впуснаха в състезанието. Надпреварата се проведе при засилени мерки за сигурност.световните първенства. Близо 2.5 милиона души излязоха по улиците на Ню Йорк, за да гледат едно от най-големите събития в града.За Европа продажбите на антибиотици за ветеринарни цели като цяло намаляват, но за България има тенденция на ръст - в периода 2010 - 2015 г. потреблението им се е увеличило от 92 мг на килограм живо тегло през 2011 г. до 121 мг през 2015 г., обаче със спад през 2014 г. до 82 мг/кг. Данните са публикувани в годишен доклад на Европейската агенция по лекарствата за продажбите на антимикробни препарати за ветеринарни цели за период от пет години. На първите позиции са Кипър и Испания с по четири пъти повече вложени антибиотици в производството на месо, отколкото в България - съответно 434 и 402 мг/кг, както и Италия с три пъти повече количества на килограм живо месо (322 мг). На другия край на класацията са скандинавските държави, където почти не се използват тези вещества.Това се случва при първото застудяване през зимния сезон у нас, а обичайно най-тежкият смог бива измерван в дните и седмиците на декември и януари, когато нивата на замърсяване скачат многократно над нормата заради използване на твърди и течни горива за отопление, автомобилите в съчетание с безветрието и мъглите. От Инспекцията по околната среда и водите отчитат завишени в пъти над допустимите нива на замърсяване (50 µg/m3) в осем български града в началото на ноември, показа репортаж на "Нова"., съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Те са на територията на областите Добрич, Хасково, Сливен и Ямбол. Последното огнище е констатирано в животновъден обект за отглеждане на патици в село Зимница, община Стралджа, област Ямбол, където са умъртвени близо 8000 патици. Като част от мерките за ликвидиране и недопускане на разпространението на болестта се умъртвяват и възприемчивите животни в животновъден обект, който е в непосредствена близост до огнището. За ликвидиране на огнищата са взети всички мерки съгласно ветеринарномедицинското законодателство. Птиците в 3-километровата зона около констатираните огнища са умъртвени по хуманен начин. Извършват се постоянни клинични прегледи в 10-километровата зона около огнищата. Към момента е забранено населването на животновъдни обекти с новоизлюпени водоплаващи птици на територията на цялата страна.B cpaвнeниe cъc cъщия пepиoд нa пpeдxoднaтa гoдинa yвeличeниeтo e в paмĸитe нa 6%, coчaт пocлeднитe дaнни нa Eвpocтaт. Πpeди cтpaнaтa ни ca Бeлгия и Xoлaндия c yвeличeниe нaд 6%, a нeпocpeдcтвeнo cлeд Бългapия в тoп 5 ca Ecтoния и Beлиĸoбpитaния. Kaтo цялo зa пpeдxoднaтa гoдинa зa вcичĸи 28 дъpжaви члeнĸи yвeличeниeтo e в paмĸитe нa 3.3%, ĸaтo нaй-гoлям пpинoc имa eнepгийният ceĸтop, ĸoйтo oтчитa pъcт oт 6%. Зa евpoзoнaтa pacтeжът e мaлĸo пo-cлaб - c 2.8%. Ha мeceчнa бaзa пpeз paзглeждaния пepиoд цeнитe нa индycтpиaлнитe пpoизвoдитeли ca ce yвeличили cлaбo - c 0.6% зa цeлия EC. Haй-гoлям пoдeм peгиcтpиpaт Xoлaндия, Дaния, Бeлгия и Гъpция, cпaд имa в Kипъp.с които беше осигурена възможност за бонус до шест заплати годишно за магистратите, които работят в специализираните съд и прокуратура. Промените бяха приети от парламента в края на октомври - на 27, въпреки че срещу тях възразиха и от съдебния съвет, и от съвета за развитие на съдебна реформа към министъра на правосъдието. Държавният глава има 15 календарни дни да обнародва промените. Срокът за това изтича в края на другата седмица, но от отговора на президентството стана известно, че правният съвет все още няма окончателно становище.. От поденелник експериментално по линия 27 до с. Кътина контрольорите ще играят роля на кондуктори - ще продават билети, ще ориентират хората кога е тяхната спирка и др. Целта е да се намалят гратисчиите. Експериментът ще продължи два месеца и ако резултатите са добри, кондуктори ще има и по други крайградски линии. Няма как да бъдат назначени за всички маршрути, защото тогава ще са нужни 1000 души.