Кратки новини: 12 ноември

4.85% увеличение на цената на природния газ от 1 януари догодина предлага държавната "Булгаргаз". Ако предложението бъде прието от Комисията за енергийно и водно регулиране, то 1000 куб. м газ ще струва 359.87 лв. без данъци и такси за пренос и достъп.

След два мандата българката Ирина Бокова (вдясно) "предаде щафетата" на новоизбрания директор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура ЮНЕСКО Одри Азуле. Това се случи на церемония в Париж, състояла се в края на миналата седмица. Азуле, която е бивш министър на културата на Франция, спечели поста с подкрепата на 131 страни, като против нея гласуваха 19. Паралелно с избирането на нов директор бяха попълнени и местата в други управленски органи на организацията. България получи място в 58-членния Изпълнителен съвет на ЮНЕСКО за периода 2017-2021 г., става ясно от съобщение на правителствената пресслужба. Със заповед на премиера Бойко Борисов началникът на отдел "Държавни разходи" във финансовото министерство Росица Велкова-Жекова ще стане зам.-министър в същото ведомство. Тя ще поеме овакантеното място на досегашния зам.-министър Кирил Ананиев, който през миналата седмица бе избран за министър на здравеопазването. Именно в екипа на Ананиев са другите две назначения - Бойко Пенков и Жени Начева стават новите зам.-министри на здравеопазването, като и двамата имат дълъг опит в тази сфера. Пенков през годините е заемал различни постове, включително и зам.-министър на здравеопазването. Начева пък от своя страна е отговаряла за бюджета на НЗОК, а по-късно е оглавявала същата структура, става ясно от съобщението. Досегашните зам.-министри Мирослав Ненков и Лидия Нейчева са освободени от длъжност.като строителството на най-тежкия участък през Кресненското дефиле трябва да започне през 2019 г., стана ясно от думите на регионалния министър Николай Нанков в парламента в петък. В края на миналата седмица стана ясно, че ЕК е одобрила отпускането на 628 млн. лв. от Кохезионния фонд за изграждането на 40 км от магистралата, които ще се ползват за отсечките Благоевград - Крупник, Кресна - Сандански и изграждането на най-дългия тунел в България - "Железница", който е с прогнозна стойност от 250 млн. лв. и за който в момента тече трета подред обществена поръчка за избор на изпълнител, а срокът за подаване на оферти е 27 ноември.за кампанията 2017. През миналата седмица бяха изплатени първият транш от средствата за животновъдите, отглеждащи кози и овце за общо 23.8 млн. лв., които са разпределени между близо 8200 стопанства в страната. Няколко дни по-рано първите средства бяха преведени и на животновъди, отглеждащи говеда и биволи - за общо 21 млн. лв., които отидоха при близо 5400 фирми в сектора. Годишно по линия на директните плащания се разпределят над 2 млрд. лв. от ЕС и националния бюджет, като традиционно най-много плащания са съсредоточени през последните месеци на годината и първите от следващата. Вторият транш за животновъдния сектор се очаква през януари, като към момента няма публична информация закога са планирани плащанията към растениевъдния сектор.в неделя. Отварянето на залата, която се ползва предимно за лекоатлетически спортове, беше отлагано няколко пъти заради забавяне в ремонтните дейности, а преди няколко дни стана ясно, че тя ще се казва "Асикс арена". Спонсорският договор с компанията за спортна екипировка е шестгодишен и е за 100 хил. лв. на година. По време на церемонията по откриването спортният министър Красен Кралев съобщи, че предстои ремонт и на намиращия се в непосредствена близост до залата стадион "Академик", за който ще бъдат отделени 4 млн. лв. Догодина се очаква да бъде завършена и спортната зала "Арена Бургас", съобщи още министърът.с 80 бройки, които ще бъдат прехвърлени към митниците. Това се предвижда от проект за промени в устройствения правилник на Агенция "Митници", който е публикуван за обществено обсъждане, съобщава dnevnik.bg. Отделно от това се планира преструктуриране на дирекциите на специализираната администрация в централното управление - те ще станат шест вместо досегашните девет. В мотивите към готвената промяна от финансовото министерство посочват, че се цели оптимизиране на административния капацитет с цел засилване на митническия контрол, включително при митнически, акцизни и валутни нарушения, както и ефективно изпълнение на дейността на митническите органи."Авто Юнион" приключва деветмесечието със загуба от 780 хил. лв. при минус от 548 хил. лв. за същия период на миналата година, показва консолидираният отчет на дружеството, цитиран от investor.bg. Броят на продадените автомобили за третото тримесечие на 2017 г. се увеличава със 17.1% спрямо същия период на 2016 г. Приходите от продажби на автомобили, резервни части, масла и горива нарастват с 25.7%, a тези от продажбите на услуги нарастват с 34.3%. Оперативните разходи за третото тримесечие на 2017 г. бележат ръст от 11.3% спрямо същия период на 2016 г., което се дължи главно на по-големите реализирани приходи през 2017 г. спрямо 2016 г. Най-голям ръст бележат разходите за външни услуги, които нарастват с 13%, или 816 хил. лева, както и другите разходи, които се увеличават с 22%, или 141 хил. лв., свързани с увеличение на разходите за командировки, както и с увеличение в разходите за данъци и новите законови промени в тази област."Завод за металорежещи машини – България холдинг" е увеличило дела си в "ИХБ електрик" до 97.79% след успешно приключилото търгово предложение, съобщи БФБ – София. Това дава право на предложителя да изкупи и акциите на останалите акционери - т.нар. squeeze out. Търговото е прието от 106 акционери с общ брой акции 46 418 броя на цена от 10.59 лв. за брой. Обект на предложението бяха 6.04% от акциите (73 216 броя акции), а още през октомври беше съобщено, че търговият предложител възнамерява да поиска отписване на дружеството от Регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор (КФН).Комисията за финансов надзор отказа да изпрати уведомление до компетентните органи на Гърция и Австрия за намерението на ЗК "Юроамерикан" да извършва застрахователна дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги, без да открива клон на територията на двете страни. Това става ясно от решенията на заседанието на финансовия регулатор от края на миналата седмица. Комисията е изпратила и писмо на "Евролийз груп" с указания за отстраняване в едномесечен срок на установените непълноти и несъответствия в проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, както и за представяне на допълнителна информация.Бирените компании в страната продължават да реализират зелени и устойчиви политики, целящи опазване на околната среда и облагородяване на градския пейзаж. През юни пивоварният бранд "Ариана" премахна хартиения етикет от своите РЕТ бутилки, а в края на октомври служители на компанията, партньори и доброволци засадиха 2230 дръвчета в "Новата гора на София", която се намира в близост до кв. "Суходол". Това е поредна зелена инициатива на "Ариана". През април марката подкрепи засаждане на дръвчета в Южния парк и парка на Военна академия. В началото на октомври реализира съвместна образователна акция с "Екопак България" на тема разделно събиране на отпадъци. Друга бирена компания - "Карлсберг България", в партньорство с "Екопак България" организира на 11 ноември за втори пореден път с местната си марка "Шуменско" кампанията "Заедно за природа". Близо 2000 жители и гости на Шумен събраха над 12 000 хиляди стъклени, пластмасови бутилки и кенове от бира за рециклиране (без значение от конкретната марка или цвят на опаковката) и срещу минимум 6 празни опаковки получиха две бутилки "Шуменско" 500 мл. По време на своята работа за една година "Карлсберг България" събира и рециклира близо 4 тона опаковки от стъкло, пластмаса, хартия, метал и дървесина. Благодарение на тези свои усилия успява да спаси от изсичане над 16 хиляди дървета, спестява над 13 млн. кВтч електроенергия, над 40 хиляди кубически метра вода и над 5 хиляди барела петрол.Български компании развиват дейност в Беларус в областта на производството на млечни продукти, ресторантьорство и селскостопанска фармация, съобщиха от Министерството на икономиката. Българското предприятие "Генезис" строи фабрика за производство на млечни продукти до гр. Могильов, като инвестицията им е за около 8 млн. евро. "Булфарма" разширява производството си на препарати за селското стопанство в предприятието си до Минск, като основно използва български суровини за него. Един от най-разпознаваемите ресторанти в беларуската столица е български – компанията "Грандсон" допреди една година е стопанисвала ресторант "Габрово" в Минск. Сега тя работи с ресторант "София" в Минск и ресторант "Габрово" в Могильов. По данни на беларуския Национален център по маркетинг и конюнктура на цените в Беларус има 79 регистрирани компании с българско участие. За първите шест месеца на 2017 г. стокообменът между България и Беларус е на стойност 24.1 млн. долара. Износът от страната расте с над 27% и достига 14.2 млн. долара, като салдото е положително."BILLA България" продължава експанзията си и откри два магазина - в Mall of Sofia и в най-големия квартал на Кърджали "Възрожденци". С това обектите на веригата стават 115 в 37 града в страната. Супермаркетът в Mall of Sofia е със специална концепция, адаптирана към голям търговски център. Основен акцент са продуктите, приготвени на място. Това е четвъртият обект на BILLA в голям търговски център в столицата. Другите три са в Serdika Center, Park Center и Mega Mall. Новооткритият магазин в Кърджали се намира на ул. "Баба Тонка" 24 и е вторият обект на веригата в града.