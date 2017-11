Какво се случи през седмицата

Поне 14 души загинаха, след като порои предизвикаха тежки наводнения, засегнали градовете Мандра, Неа Перамос и Мегара, западно от Атина.



2.5%

е инфлацията през октомври спрямо същия месец на миналата година според НСИ. Поскъпването спрямо предходния месец е с 0.6%.

БСП не дава категоричен отговор дали ще подкрепи инициативата на ГЕРБ и ДПС за промяна в Конституцията, въпреки опитите на ГЕРБ да окаже натиск върху лидера й Корнелия Нинова с намеци за спорни нейни действия в приватизацията. През седмицата ГЕРБ и ДПС поотделно обявиха, че ще работят за промяна в конституцията, с която да бъде премахната давността за преследване на престъпленията при приватизацията.

Фотограф: Анелия Николова

, че съдът ще бъде натоварен, след като там се прехвърлят делата за високата корупция. Точно обратното твърдяха управляващите, когато гласуваха

специални бонуси за спецсъдиите и спецпрокурорите - че работата им ще се увеличи многократно.

Руският президент Владимир Путин и турският му колега Реджеп Тайип Ердоган се срещнаха в Сочи в понеделник и обявиха, че кризата в отношенията на страните им от 2015 г. е напълно преодоляна.



[Reuters]

ключовия за производството на литиево-йонни батерии материал кобалт.

Според данни на организацията в нерегулираните минни дейности за добив на кобалт само в Конго участват близо 150 хил. души, сред тях и деца.

След 20 години в Airbus директорът продажби Джон Лийхи може да се пенсионира в края на годината с абсолютен рекорд. Той сключи най-голямата сделка в историята на производителя за доставка на 480 самолета на фонда Indigo Partners на обща каталожна стойност 49 млрд. долара. През кариерата си Лийхи е продал 15 000 машини за 1.7 трлн. долара.





Сделки и проекти



"Идеал стандарт – Видима" инвестира 22.5 млн. лв. в завода си в Севлиево. Проектът е първият етап от тригодишната инвестиционна програма на компанията, чиято цел е увеличаване на капацитета и повишаване на производителността. До 2019 г. дружеството планира да увеличи производството с 30%, като вложи още два пъти по толкова, с което общата сума ще достигне близо 70 млн. лв.



Швейцарската компания LEM удвоява производството си в България. Целта е до пет години предприятието, които произвежда електронни компоненти и измервателни уреди за роботи и влакове, да прави 30% от оборота на цялата група, или близо 70 млн. евро. До 2022 г. персоналът трябва да нарасне от 300 до 500 души, като само за разширението на завода ще бъдат вложени нови 1.6 млн. швейцарски франка.



Френската компания Malteries Soufflet в крайна сметка ще разшири производството си на малц в Плевен. Инвестицията за 30 млн. евро ще се случи, след като пътят до фабриката най-накрая беше оправен. Ремонтът беше ключов за решението на компанията да направи разширението именно там. Освен увеличаване на производствения капацитет за малц, когато стъпи в България, компанията предвиждаше и развитие на нови сортове пивоварен ечемик.



Софийската биотехнологична фирма "Генезис лаборатории" затвори производствения цикъл за пробиотични хранителни добавки с нова инвестиция за 1.7 млн. лв. Проектът е по "Иновации и конкурентоспособност", като 45% от него са безвъзмездни по европрограмата. Компанията е специализирана в разработването и производството на концентрирани лиофилизирани стартерни култури (закваски) за хранително-вкусовата промишленост, както и на пробиотици на базата на Lactobacillus bulgaricus.

на Европейската комисия след началните години на членството, въпреки че ЕК отчита 4 почти изпълнени препоръки от общо 17, набелязани в предходния доклад от януари. Докладът е благосклонен към правителството, очаква от новия ВСС да поправи тежкото наследство на предишния съвет, но директно критикува парламента – за непредвидим законодателен процес, без прозрачност и обществен дебат.и на негово място бе избрана Цвета Караянчева, която досега бе зам. председетел от квотата на ГЕРБ. БСП поиска оставката на Главчев, след като той изгони лидера на партията Корнелия Нинова от пленарната зала в сряда заради обида на парламента и членове на кабинета. Всъщност Нинова чете декларация от името на БСП срещу отказа на мнозинството да повика Бойко Борисов, за да обясни твърдението си, че в Народното събрание има наркотрафиканти и купувачи на гласове.тъй като няма даннив изборите, проведени в 18 държави в последната година, включително тези в САЩ. Това става ясно от доклада Freedom on the Net 2017 на Freedom House, публикуван в сряда. Все повече правителства ограничават мобилния интернет в името на "националната сигурност", пише още в доклада. Това допринася за намаляването на свободата в интернет.в сряда, след като армията обяви по телевизията, че "временно поема контрола" в южноафриканската държава, за да "прочисти престъпниците" около държавния глава. Това се случва седмица след като Мугабе (93 г.) изпрати в изгнание вицепрезидента Емерсон Мнангагва, за да проправи пътя на съпругата си Грейс към наследяване на властта.при добива наТова твърди нов доклад на базираната в САЩ организация Amnesty International - Time to recharge., както и надзора над свързаните лица, беше внесен в парламента от председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова. Сред предложените промени е при формирането на голяма експозиция (над 10% от капитала) да се иска одобрение от надзорния съвет, което е още една гаранция за ограничаване на риска. Друго предложение е да се разшири кръгът на лицата, които се приемат за свързани, като се включат и фактическите съжителства. Проектът е отговор на отправените препоръки от страна на МВФ и Световната банка.на притежателите им. Това се случи на аукцион в понеделник, когато се предложиха 4-годишни ДЦК, а доходът по тях е -0.19%. Подадените поръчки са за 63.4 млн. лв., което отговаря на коефициент на покритие 2.11. Одобрена беше продажбата на 30 млн. лв. Основни купувачи са банките.или с 0.2 години над отчетената стойност през предходния двегодишен период. Това става ясно от отчета за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на България (2012 - 2030 г.), приет от Министерския съвет днес. Българската средна продължителност обаче е втората най-ниска в ЕС.. Министърът на туризма Николина Ангелкова обяви обществена поръчка за изграждане на единната система за туристическа информация (ЕСТИ), която трябва да позволи подобен обмен на информация. Системата се очаква да струва 1.2 млн. лв. и да доведе до изсветляване на сектора., който ще излезе на пазара догодина - Фонд за рисков капитал. Един или повече мениджъри трябва да управляват малко над 47 млн. лв., насочени към огромен спектър от компании. Пазарните консултации ще бъдат с играчи от пазара и ще продължат до 1 декември. Те трябва да дефинират от какво точно има нужда пазарът в момента и накъде да е фокусиран новият фонд.