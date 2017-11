4+1: Какво да четем и слушаме във вторник вечер

ЧЕТИРИ ИДЕИ ЗА ЧЕТЕНЕ

Германия не може да остане в центъра на Европа и Европа не бива да следва германския модел

Или така смята студент от Италия, спечелил конкурса на Financial Times "Бъдеще за Европа", който кани млади хора да представят визията си за Европейския проект. Страна, която едновременно има проблем с меката и твърдата сила, няма как задълго да води, става ясно от отличения текст. Повече четете тук

Какво да слушаме по пътя за вкъщи

Икономика на суеверията

Днес ви представяме епизод от подкаста на инвестиционната компания Andreessen Horowitz, в който говори Питър Лийсън, автор на книгата

WTF?! An Economic Tour of the Weird