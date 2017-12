Кратки новини: 11 декември

Експлозия рани няколко души в най-големия автобусен терминал в Манхатън



само от активната работна сила в Европа имат основни цифрови умения, а 70 млн. европейци никога не са използвали интернет, каза еврокомисарят Мария Габриел на лекция във Висшето училище по телекомуникации в София. След 2020 г. около 90% от работните места ще изискват такива основни цифрови умения, каза още тя.

Ако ВАС обаче потвърди, че секретният достъп на Гатев правилно е бил отнет, той вече няма да отговаря на критериите да работи в бюрото за контрол на СРС.



Мъж е бил задържан след опит за терористична атака в автобусен терминал в Манхатън, Ню Йорк, съобщиха официалните власти. Американските медии казват, че мъжът е имал бомба, прикрепена към тялото му, която е взривил в сутрешен час пик. Тя обаче не е довела до значителни щети, като самият извършител е само ранен. Предполага се, че заподозреният е действал сам. Според информация от пожарната служба четирима души са били ранени, но никой не е в опасност. "Терористите няма да спечелят. Ние сме нюйоркчани", коментира кметът на Ню Йорк Бил де Блазио. Автобусният терминал до емблематичния площад "Таймс скуеър" в Ню Йорк е най-големият и най-натоварен в цялата страна и обслужва повече от 65 милиона души годишно.Това заяви пред "Нова телевизия" председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТТП) Цветан Симеонов. По думите му това ще сторят 51% от работодателите, докато 17 на сто са заявили, че нямат възможност за увеличение. Други 28% се колебаят, показва проучване на БТТП. Симеонов коментира, че те очакват годишните си отчети и вероятно повечето ще увеличат възнагражденията. "А 2% от фирмите дори ще намалят заплатите на своите служители", добави той. В повечето случаи се очаква увеличението на възнагражденията да бъде с 10% - за 79 на сто от работодателите, докато само 1% планират да вдигнат заплатите с повече от 20 на сто. Според БТТП 68% от фирмите предвиждат да раздадат бонуси, а 20% ще оставят служителите си без допълнителни стимули. Малко над 38% от фирмите планират да наемат персонал през следващата година, докато 6% смятат да правят съкращения, показва още проучването.Проектът ще бъде внесен в Министерския съвет тази седмица, съобщи пред Би Ти Ви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. "Ще знаем колко лекарства са влезли, кои са реимбурсирани и какви количества са изнесени, като ще следим дали износът е свързан с недостиг в регионален или национален мащаб", каза Ананиев. Помолен да коментира идеята на БСП реекспортът на лекарства да бъде спрян, Ананиев отговори, че е престъпление, ако реекспортът се извършва при недостиг на лекарства на вътрешния пазар. Той припомни и схемата - внесени за задоволяването на нуждите на български пациенти лекарства да се задържат изкуствено в аптеките за месеци, а когато се извърши нов внос и недостигът е преодолян, се изнасят. Той добави, че задържаната група е ощетила държавата с около 80 млн. лв., "още 2-3 такива се виждат".В нея ще участва и държавният глава Румен Радев, който ще представлява България на форума на високо равнище. Срещата в Париж ще търси напредък в изпълнението на договореностите в рамките на постигнатото отново във френската столица споразумение за климата от 2015 г. Дискусиите ще се проведат пред 2000 представители на публични институции, международни и неправителствени организации и гражданското общество.– за престъпление по служба и за принуда. Той бе обвинен през юли след разследване на антикорупционното звено на прокуратурата. Според държавното обвинение с действията си Генов е имал за цел да се набавят облаги за конкурентно дружество, в което по онова време е работел синът му. Според обвинението Генов е разпоредил проверка и изземване на имущество от складово помещение на дружество в гр. Нови Искър, където е съхранявана отработена мазнина, изкупувана от заведения за обществено хранене. Подобна проверка и действия по изземване не са от компетентността на ОДБХ - София. Заради тези му действия държавното обвинение е на мнение, че Генов е превишил властта си.Това е съобщил той пред Mediapool в понеделник след края на заседанието на Върховния административен съд по делото, заведено от самия Гатев. По думите му от ДКСИ не са представили нито протокол от заседанието, на което е потвърдено отнемането на секретния му достъп, нито някакви други доказателства, фигуриращи в доказателства по преписката, въпреки че ВАС поиска това преди месец. В крайна сметка магистратите дадоха срок до 15 декември страните да се запознаят с протокола от заседанието им в понеделник и евентуално да входират допълнителни материали. Освен това обявиха делото за решаване, което означава, че се очаква да се произнесат до месец. Решението на ВАС ще бъде окончателно.Варшавската фондова борса допусна до търговия на "Основен пазар" 52 012 288 акции от капитала на "Еврохолд България" АД, считано от 8 декември 2017 г. С приключване на тази процедура всичките 161.345 млн. акции на дружеството са допуснати до търговия и на Варшавската фондова борса, съобщават от българското дружество. Компанията е в процедура по ново увеличение на капитала на Българска фондова борса - София, като след приключването ѝ ще бъдат предприети действия за регистрация на новите акции от увеличението на Варшавската фондова борса.Осемдесет милиона европейци никога не са използвали интернет, само 37 процента от активната работна сила в Европа имат основни цифрови умения, каза еврокомисарят Мария Габриел на лекция във Висшето училище по телекомуникации и пощи в София, цитирана от БТА. След 2020 г. около 90% от работните места ще изискват такива основни цифрови умения и знания. 40% от фирмите в Европа споделят колко трудно им е да намерят кадри, днес в Европа липсват 300 хил. IT специалисти, а до 2020 г. те ще бъдат 500 хиляди, посочи Габриел. Еврокомисарят подчерта, че водещ приоритет за нея са цифровите умения и знания, защото, ако обществото е подготвено, то ще има знания за опазване на личните данни, киберхигиена, ще отсява първоизточника на информация, за да прави информиран избор. По думите й идеята е не всички да станат тесни IT специалисти, а максимален брой хора да придобият основни цифрови умения.Комисията за финансов надзор (КФН) издаде лиценз на 26 души за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант след проведените на 25 и 26 ноември изпити, съобщиха от регулатора. На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на 25 ноември са се явили 35 лица при допуснати 43 кандидати, като 17 от тях са издържали изпита. На този за инвестиционен консултант на 26 ноември са се явили 28 лица при допуснати 32 кандидати, като 9 от тях са издържали изпита.Френската хотелска верига AccorHotels откри обекти в Сърбия, Босна и Херцеговина. Предстои да отвори врати обект на веригата и в Словения, съобщават от компанията. Хотелът в Сърбия е The Mercure Belgrade Excelsior и се намира в центъра на Белград. Обектът е със 73 стаи и апартаменти. Хотелът в Босна и Херцеговина е Novotel Sarajevo Bristol, разположен в центъра на Сараево, в близост до финансовия квартал на града и историческия център. През януари 2018 г. веригата ще отвори хотели под брандовете Mercure и ibis в Словения, в Марибор, един от най-натоварените туристически центрове в страната.Засилващата се американска икономика може да накара Федералния резерв на САЩ да повиши лихвите два пъти през идните три месеца и половина, тъй като трудовият пазар създава благоприятна обстановка, показва проучване на Bloomberg. Резултатите от изследването сред 41 икономисти, проведено между 5 и 7 декември, показва, че те все още очакват три повишения на лихвите през 2018 г., но прогнозират, че две от тях ще се случат по-рано. Има почти пълно единодушие, че Фед ще повиши лихвите с 25 базисни пункта на заседанието си, което приключва в сряда. "Безработицата се понижи рязко до 4,1%, а освен това имахме две последователни тримесечия растеж от над 3%", коментира Стивън Стенли, главен икономист в Amherst Pierpont Securities. "Всичко в сферата на икономиката сочи, че ще има повече, а не по-малко повишения", допълва той.За малко повече от половин година датската банка Danske Bank привлече 11 500 клиенти към инвестиционна услуга, предоставяна от робот. Най-голямата финансова компания в Дания се надява, че проектът ще й помогне да разшири операциите си за управление на активи, съобщава Bloomberg. Роботът се нарича Джун. Той се насочва към непрофесионалните клиенти и малките предприятия, които обикновено не разполагат с ресурси, за да разберат какво да правят с излишъка си от пари. И тъй като Дания държи световния рекорд по отрицателни лихвени нива - под нулата от 2012 г. насам, банката твърди, че има смисъл да се пренасочват депозити, които сега не печелят нищо. Клиентите, които се срещат за първис Джун, са питани на първо място колко искат да инвестират (ограничението е 1 млн. крони, или около 160 хил. долара на човек). След това те трябва да изберат категория риск. Ако не са сигурни, Danske предоставя кратък тест, последван от въпроси относно предпочитания инвестиционен времеви хоризонт, както и от приходите, разходите, активите и пасивите. Около 10 минути по-късно въз основа на алгоритъм Джун предоставя препоръка в кой от петте фонда на банката да инвестира клиентът.