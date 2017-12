4+1: Какво да четем и слушаме във вторник вечер

ЧЕТИРИ ИДЕИ ЗА ЧЕТЕНЕ

The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google Скот Галоуей.

Златна треска в Сибир





Космически индустрии

Накъде ще се разрастват компаниите? Може би към Луната и Марс, смятат икономистите в Световната икономическа организация. Евтин ток и минусови температури. Сибир не е най-подходящото място за почивка, но според руски предприемачи е правилното място за копаене на bitcoin. Цената на киловатчас електроенергия е над два пъти по-ниска от тази в Москва, а отрицателните температури естествено охлаждат прегрелите от златната треска сървъри. Разказва The Economist Накъде ще се разрастват компаниите? Може би към Луната и Марс, смятат икономистите в Световната икономическа организация. Тук можете да видите класацията на 5-те индустрии, които първи ще се възползват от новосъздалата се икономическа възможност.

Влязъл ли е извънземен кораб в Слънчевата система

Преди няколко седмици астрономи за пръв път засякоха астероид, влязъл в Слънчевата система от междузвездното пространство. Преди да стигне до нас, Оумуамуа е пътувал милиони години, а сега руският милиардер Юрий Милнер иска да го превърне в следващия си проект . Заедно със Стивън Хокинг Милнер е основател на Breakthrough Listen - инициатива за издирване на разумен извънземен живот със солидна инвестиция от 100 млн. долара зад нея.

Кой създаде фалшивите новини

В този епизод на Decrypted ще чуете интервю със Сайръс Масуми - де факто създателят на fake news. От малък Масуми има една мечта - да излезе от клопката на бедността. За да постигне това, той основава

Amazon, Apple, Facebook и Google не са просто технологични компании и отдавна спряха да бъдат само това. Те са част от ежедневието ни, както и (вече) от самата ни култура. За икономическата и социалната сила на компаниите говори авторът на книгата