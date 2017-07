Футболни отбори във водещите първенства в Европа отчитат рекордни приходи

Приходите на тимовете от петте топ първенства в Европа бележат двоен ръст за последните 10 години.

[Sky Sports]

Най-добрите футболни клубове в Европа отчитат рекордни приходи, съобщава Financial Times. Общите постъпления на отборите от топ първенствата в Европа за сезон 2015/2016 са се повишили с 12% в сравнение с предишния сезон. Комбинираният приход на всички тимове от първенствата на Англия, Испания, Италия, Германия и Франция е достигнал 13.4 млрд. евро.Според годишното проучване на Deloitte за финансовото състояние на отборите на Стария континент подобряването на резултатите се дължи главно на сключените договори за телевизионни права с УЕФА и редица водещи тв компании, пише Financial Times. Най-голяма част от приходите отиват за трансфери и заплати на играчите.Данните на консултантската група показват, че през последните десет години приходите на отборите от първенствата на тези пет страни са се удвоили. От Deloitte изчисляват, че разходите за заплати на играчите са нараснали с 10% до 8.2 млрд. евро през последния сезон.Тези клубове не се управляват като бизнеси, където правенето на печалба е най-важният приоритет, заявява Стефан Шумански, автор на Money and Football: A Soccernomics Guide. Цел номер едно са победите.Висшата лига продължава да е убедително на върха с постъпления от 4 млрд. евро (3.6 млрд. паунда), като английското първенство отчита ръст от 9%. В основата на резултатите са приходите телевизионните права - миналата година Висшата лига сключи тригодишен договор с BT и Sky за над 5 млрд. паунда.За трета поредна година общата оперативна печалба на клубовете от Висшата лига е над 500 млн. паунда (близо 560 млн. евро). Забелязва се и рязък скок в парите за заплати - с 12% до 2.57 млрд. евро."Дори и в последната година на предходния договор за телевизионните права приходите във Висшата лига продължават да поставят рекорди", отчита Дан Джоунс от Deloitte.Прогнозата на компанията е тази доминация да продължи и през следващите сезони.Международният интерес към излъчването на мачовете на най-престижните отбори също допринася за развитието на тимовете. Постъпленията на Бундеслигата за 2.7 млрд. евро се дължат на редица сделки за телевизионни права извън Стария континент.Испанската Ла лига отчита най-висок скок в приходите за сезон 2015/2016 – цели 19%, като те достигат близо 2.4 млрд. евро. До увеличението се стигна, след като Telefonica плати 600 млн. евро за тв права, за да излъчва всички мачове от Първа дивизия на испанското футболно първенство. В същото време Mediapro поднови договора си за 400 млн. евро с 38 испански клуба за излъчване на мачове извън страната.