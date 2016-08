Висши учебни затруднения

На 24 юни, денят след референдума, ректорите на 103 британски университета подписаха отворено писмо, което гласи: "Всяка година висшето образование генерира 73 млрд. паунда приходи за британската икономика. От тях 3.7 млрд. идват от таксите на студенти от европейските държави. Доброволното ни откъсване от най-големия икономически съюз на света ще подкопае позицията ни на глобален лидер в областта на науката и иновациите." Президентът на University College London, проф. Майкъл Артър, казва пред "Капитал", че се е чувствал дълбоко шокиран и силно притеснен, когато резултатът от гласуването е станал ясен.Въпреки покрусата и тревогите поне за следващите две години значителни промени не се очакват нито по отношение на размера на таксите и достъпа до студентски заеми, нито в статута на студентите от ЕС. Възможно е дори до 2018 г. да има допълнителен наплив на европейски студенти, които бързат да се възползват от сегашните условия, докато те още са в сила. Защото след това бъдещето както на британските университети, така и на желаещите да учат в тях, е обвито в несигурност."По някаква ирония резултатът от референдума стана ясен в деня на завършването ми. Така че аз лично не съм претърпяла промени като студент заради Brexit", казва пред "Капитал" Силвия Чернева, бакалавър по архитектура от Cambridge University. Също като всички останали университети и той вече обяви, че няма да променя таксите си за студенти от Европа поне в следващите две години. "Като цяло нашият университет - както и много други - има голямо интернационално общество, на което разчита за много от постиженията си и което подкрепя независимо от решенията на правителството. Друг е въпросът, че голяма част от средствата за научна дейност идват именно от ЕС", добавя Силвия Чернева.Колкото и да е силен академичният дух, дълбокото разделение в британското общество по темата за миграцията няма как да не остави отпечатък върху една от основните услуги, които страната изнася на световните пазари - висшето образование. Политическата криза играе лоша шега на британските университети, които като държавни институции са силно зависими от решенията на правителството.Посланието на кембриджкия икономист нудист не е безпочвено. Заради членството на Великобритания в ЕС, европейските студенти в Англия са приравнени на британските и плащат намалена университетска такса в размер на 9000 паунда (или 20 405 лева) на година. От 2017-2018 г. тя ще бъде повишена на 9250 паунда и може да расте още в зависимост от инфлацията.Студентите от Европа имат и равен достъп до заеми от правителството, които позволяват разсрочено плащане на таксите за обучение след започване на работа. Докато студентите извън ЕС трябва да инвестират главоломни суми, за да учат в Англия. Бакалавър по география в University of Oxford - специалността, която завършва премиерът Тереза Мей - би струвала 22 430 паунда годишно за европейските студенти, ако сегашните им права бъдат отнети.Джеймс Рос, диригент и професор по музика в University of Oxford, коментира пред "Капитал", че таксите за студенти извън ЕС са "гротескно високи". След като Великобритания напусне ЕС, това трябва да бъде променено, казва Рос. Местата в британските университети трябва да отиват при най-добрите студенти, независимо от това каква е тяхната националност, аргументира се професорът по музика.Само че ако в резултат на Brexit студентите от ЕС изгубят достъпа си до преференциални заеми и таксите им скочат, това неминуемо ще намали интереса им към британските университети. И при логичният в подобен сценарий рязък спад на желаещите да учат на Острова европейци дори по-високите суми, които те може би ще плащат, трудно ще компенсират отворилата се дупка във финансирането. В момента таксите за чуждестранни студенти допринасят средно 35% от бюджета на английските университети."Вероятно повече студенти ще спрат да виждат университетското образование като далновидна инвестиция", прогнозира пред "Капитал" сър Антъни Селдън, ректор на University of Buckingham и основател на Центъра за изследване на модерната британска история. Социологическо проучване на застрахователната компания Aviva от тази година показва, че 39% от завършилите британски университети определят висшето си образование като "скъпа грешка". Освен това 49% от младите хора на Острова вярват, че могат да успеят и без диплома.