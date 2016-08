Засега Brexit опровергава прогнозите за трусове в британската икономика

© Reuters

Още е рано да се правят обобщения, но данните засега показват, че решението на британците да напуснат ЕС може да е пореден пример за следния феномен – експерти прогнозират мрачни последици от дадени политически ходове, които обаче се оказват преувеличени, пише Wall Street Journal.Икономистите са умели в намирането на причините, движещи инфлацията и производителността, или в изследването на негативите от неравенството. Но те са изправени пред по-големи трудности при анализирането на политическите събития, особено на онези, които имат малко или никакви предишни последици."Тези, които правят прогнози, често чувстват подтик да подсилват вероятността от лоши сценарии", казва Филип Тетлок, експерт по политически прогнози в University of Pennsylvania. Те го правят като вид предупреждение или защото смятат, че ако се окажат прави, ще могат да извлекат дивиденти, докато, ако сгрешат, това бързо ще се забрави. "С времето това има негативен ефект върху доверието в експертното мнение", посочва Тетлок.В последно време има достатъчно примери за катаклизми, които не са се случили. Някои икономисти предупреждаваха, че бюджетните битки в американския Конгрес през 2013 г., които доведоха до значително орязване на разходите, могат да доведат до рецесия. Но икономиката отбеляза ръст от 2.7% същата година.През 2015 г. пък имаш много предупреждения, че, ако Гърция отхвърли спасителната програма, това ще доведе до банкрут, банкова криза или излизане на страната от еврозоната. Гръцката икономика далеч не е в най-добра форма, но не банкрутира. Банковата система също беше тежко засегната, но не бе унищожена. А страната запази еврото.Какво се случва с Brexit? Минаха два месеца, откакто британските гласоподаватели избраха Обединеното кралство да напусне ЕС, и все още е неясно дали рецесията, от която мнозина се боят, ще стане факт поне в краткосрочен план. Докато непосредствено преди вота икономисти прогнозираха, че рецесията ще започне почти незабавно. В дните след референдума глобалните фондови пазари наистина отбелязаха остър спад. Но те се възстановиха, а борсовият индекс FTSE 100 се изкачи до близки до рекордните нива в средата на август.Икономиката също не показва категорични признаци за негативен обрат. Търговците на дребно първоначално пострадаха от спад в продажбите, но това рязко се промени през август. Молбите за безработица намаляха през юли, което показва, че като цяло работодателите не са прибегнали до съкращения заради вота.Трябва да се отчете обаче, че все още е рано и данните може да не отразяват още негативните тенденции. Според Адам Посен, президент на Peterson Institute for International Economics, дори Великобритания технически да избегне рецесията, нейната икономика в крайна сметка ще понесе сериозен удар, което ще потвърди много от предупрежденията.Все пак анализаторите на Brexit "трябва да са осъзнали, че притесненията са били преувеличени по това време", казва Джей Брайсън, глобален икономист от Wells Fargo Securities, който прогнозира, че Великобритания може и да изпадне в умерена рецесия, но страната е прекалено малка, за да причини по-директни щети за останалия свят.Мнението на някои икономисти е, че рисковете са били съвсем реални, но Bank of England се е намесила категорично и светът този път е извадил късмет.