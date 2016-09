Планът за отмяна на роуминга в ЕС е върнат за пренаписване

Ограничения за WhatsApp и Skype



Европейският съюз обмисля да приложи спрямо WhatsApp, Skype и FaceTime някои от изискванията за сигурност, които важат в момента за телеком операторите, съобщи Reuters. От компаниите, предоставящи подобни програми за гласова комуникация, кратки съобщения и мултимедия в интернет, ще се изисква да поддържат определени стандарти за безопасност, да докладват незабавно на властите случаи на сериозен пробив, да разполагат с резервни варианти в случай на срив и да имат стратегии за устойчиво развиване на услугата. За услуги като Skype Out и Viber Out, чрез които могат да се набират телефонни номера, ще трябва да предлагат възможност за набиране на номера за аварийни и спешни нужди.

Предложението, с което агенцията е запозната, ще бъде представено в през новата седмица при обявяване на плановете за реформиране на действащите от 15 години правила в сектора. Компании като Vodafone, Orange и Deutsche Telekom отдавна се оплакват, че са обект на по-строги регулации спрямо американски IT гиганти като Google, Microsoft и Facebook, макар да предлагат сходни услуги. Еврокомисията обаче смята, че за случаи като този на WhatsApp трябва да има по-леки регулации, защото собственикът Facebook не контролира предаването на данните от тази услуга по мрежите на мобилните и кабелните оператори. Друго предложение на еврокомисията е всички потребители в ЕС да имат право на широколентов интернет на достъпна цена, чрез който да могат да си проверяват пощата и да извършват онлайн банкиране. Според Reuters това означава ангажиране на правителствата с отпускане на публични средства, за да се постигне пълно покритие на страните им с такава мрежа.