Лукашенко допусна опозиция в парламента, за да получи заеми от Запада

Беларуската опозиция ще бъде представена в парламента за първи път от 20 години, предаде "Ройтерс", като цитира първите резултати от вчерашните парламентарни избори.Анна Конопацкая от опозиционната Обединена гражданска партия, както и Ебена Анисим от Обществото за беларуски език са избрани в новия 110-членен парламент, съобщи председателят на Централната избирателна комисия Лидия Ермошина. Но лоялният на властта опонент на Анисим се оттегли от изборите миналия месец.Затова критици на режима твърдят, че става дума за "назначени" опозиционни депутати с цел да се направи добро впечатление на Запад, докато независими наблюдатели съобщават, че по другите райони продължават случаите на масово манипулиране на вота.Резултатите няма да променят съотношението на силите в бившата съветска република Беларус, управлявана от 22 години от Александър Лукашенко. Избирането на опозиционен представител в парламента е сигнал, че властите правят известни отстъпки пред исканията на Запада за демократични промени, отбелязва Reuters.Андрей Санников, който през 2010 г. се състезава срещу Лукашенко на президентските избори и след това 2 години лежа в затвора, казва пред лондонския "Гардиън", че не е впечатлен от промяната. Според него властта опитва да създаде впечатление, че дава възможности на критиците си, но в действителност нищо не се променя. "Той просто иска пари от Запада, защото икономиката лети към пропастта", допълва Санников.Беларус, чиято икономика се намира в рецесия, не крие, че се опитва да вземе заеми от международни кредитори, в това число и 3 млрд. долара от Международния валутен фонд (МВФ). За тази цел страната, в която държавата притежава 80% от индустрията, прокара някои икономически реформи като увеличаване на възрастта за пенсиониране и облекчаване на правилата за търговия с чуждестранни валути. Минск казва, че е изпълнил всички изисквания на МВФ за започване на кредитната програма с изключение на изискването населението да плаща 100% от комуналните услуги. През 2015 г. брутният вътрешен продукт на Беларус се е свил с 3.9%.Представителките на опозицията не биха могли да постигнат нещо видимо и защото с авторитарния си стил Лукашенко ограничи правомощията на парламента, пълен с верни нему хора. Анатолий Лебедко от Обединената гражданска партия каза на сайта "Беларуский партизан", че "в тази страна няма парламент". "Те може и да постигнат право в някое село табелите да са написани само на беларуски или да се ремонтира някой път, но цялата система се нуждае от перестройка, а с ремонт на един път или улица това не става", обяснява и Адрей Санников.За 110-те места в долната камара на парламента се състезаваха 484 кандидати. В избирателните списъци има около 7 милиона избиратели. Ермошина каза пред журналисти, че окончателните резултати ще станат известни по-късно днес.Президентът Александър Лукашенко, който е на власт от 1994 г., продължава да поддържа тесни връзки с Москва. Въпреки това в двустранните отношения започнаха да се появяват пукнатини след анексирането на полуостров Крим през 2014 г. и след опитите на държавния глава за сближаване със Запада.Отношенията между Минск и Брюксел се затоплиха след последните президентски избори в Беларус миналия октомври. Освобождаването на политически затворници и посредничеството на Лукашенко в конфликта между Русия и Украйна подобриха позициите на държавния глава на Беларус, често наричан "последния диктатор на Европа".През февруари тази година ЕС прекрати действието на 5-годишни санкции срещу Беларус, а САЩ на свой смекчиха някои рестрикции.Но сега Николай Статкевич, друг от затворените след протестите и сблъсъците от 2010 г., определя парламентарните избори като фарс и призова беларусите на демонстрация в столицата с настояване за "истински избори".Наблюдатели съобщават за многобройни нередности в неделя. По предварителни данни на ЦИК например избирателната активност е била 74.8 процента. По данни на неправителствената организация "Право на глас", цитирана от радио "Свобода", нейните 1300 наблюдатели са регистрирали активност под 40%.Human Rights Defenders for Free Elections reported that a large number of people had been forced to vote and electoral commissions had inflated turnout."The procedure of counting votes in Belarus hasn’t changed, it remains non-transparent," coordinator Vladimir Labkovich told Radio Liberty.