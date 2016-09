Резкият спад на вноса в САЩ е опасност за развиващите се икономики

Развиващите се страни, сред които Китай, разчитат предимно на своя износ, за да постигнат икономически растеж

Намалява търсенето на стоки от развиващите се страни в САЩ и ЕС.

Търсенето на стоки в САЩ от развиващите се пазари достигна рекордно ниски нива, което отправя множество сигнали, че двигателят на икономически ръст за развиващите се световни икономики отслабва. Американският пазар е един от най-важните източници на растеж за тези страни, чийто износ през миналата година спадна за пръв път от финансовата криза. Вносът в САЩ от Китай се свива като стойност от март насам и като количество – от април. Импортът пък от другите развиващи се пазари (без Китай) намалява още от януари 2013 г. според данни на МВФ, като обяснението е поевтинелите петрол и суровини, както и скъпият долар, пише Financial Times.Ситуацията е подобна и в другия основен пазар на стоки от развиващите се страни – ЕС, който също се сви през 2015 г. "Това е действително тревожещо", коментира Саймън Евънет, председател на Global Trade Alert. "По-често срещаното обяснение за забавянето на световната търговия е, че това се дължи на Китай, който внася по-малко. Но [американските данни] показват, че в индустриалните страни вносът не се променя във възходяща посока или намалява. САЩ е в по-проблемна ситуация, отколкото хората осъзнават". Според Евънет забавянето на производствения сектор в САЩ подсилва притесненията, че проблемите на промишлеността в страната се разпространяват по търговския канал и към развиващите се пазари. Преструктурирането в американската икономика, което се изразява в преместване на фокуса от производството към сектора на услугите, вероятно се отразява и на динамиката на производството в световната икономика, добавя той. Още през 2015 г. Unctad докладва, че за пръв път услугите заемат по-голям дял от ръста в глобалната търговия, отколкото стоките. Тази структурна промяна обаче не означава ползи за развиващите се страни, тъй като те отиват предимно в развитите страни.Елиса Браунщайн, икономист от UN Conference on Trade and Development (Unctad), заяви, че спадът на вноса е озадачаващ предвид данните за възстановяване на търсенето в САЩ и силния долар, който би трябвало да направи вноса по-евтин и да окуражи търсенето. Въпреки това очакванията за поевтиняването на долара вероятно ще стабилизират вноса. Очаква се и постепенен ръст на инфлацията в САЩ, който да потвърди, че икономиката се развива добре и може да устои на вдигане на лихвите от Федералния резерв, за каквото се говори от няколко месеца. Цената на вносните стоки може да повлияе на по-широкообхватните проинфлационни мерки, но не е единственият фактор. През юли инфлацията в страната се повиши с 0.8% на годишна база, но това е далеч още от целта от 2%.Срещата на Федералния резерв, на която предстои да вземат решение дали ще вдигнат лихвите в страната, предстои тази седмица. Засега преобладават по-сдържани мнения за такава възможност, като повечето анализатори смятат, че засега Фед ще се въздържи от тази мярка и ще изчака до декември, преди да се реши да я предприеме. Причината е именно, че инфлацията не е толкова висока, колкото им се иска, и че добрите данни за заетостта все още не могат да дадат отражение в по-високи заплати и инфлация, както се очакваше.