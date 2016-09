Кен Джовит: Живеем в епоха на ирационалност и несигурност

Профил



Когато слушате Кен Джовит, има опасност да ви се прииска да се върнете в университета. Дори да не ви хване носталгия по студентските скамейки, проницателността, остроумието и познанията му със сигурност ще приковат вниманието ви. И ще ви помогнат да не се чувствате толкова изгубени в "новия световен безпорядък" (както е заглавието на една от книгите му, The New World Disorder: The Leninist Extinction, 1992). Кен Джовит е американски политолог, старши научен сътрудник и почетен професор в Hoover Institution към Stanford University и преподавател по политически науки, почетен професор в University of California, Berkley. Джовит специализира в областта на сравнителната политология, американската външна политика и посткомунистическите страни. Има специален интерес към антизападните идеологии и движения. Джовит получава бакалавърска степен от Columbia College през 1962 г., магистърска и докторска степен от University of California, Berkley през 1963 и 1970 г. През 1971 г. е публикувана докторската му дисертация "Революционни пробиви и национално развитие: Случаят на Румъния". Той бе в София за лекция на тема "Протестите на гневните" като част от поредицата Мемориални лекции ДЖУ, организирана от Центъра за либерални стратегии в памет на Юлия Гурковска.