Университетите от САЩ доминират сред най-иновативните в света

University of Stanford е най-иновативният университет в света, смята Reuters

Критериите за класиране включват брой изследвания, приходи от тях и/или патенти.

Американските университети продължават да доминират в класациите за най-добри университети в света. Почти половината от най-иновативните висши училища в световен мащаб са в САЩ – 46, следват Япония – с 9, Франция и Южна Корея – с 8, твърди класация на

Reuter

s

. Критериите в нея са обвързани с броя на патентите и проучванията на всяка институция. Подобни са заключенията и в сходна класация на лондонското издание

за най-добрите университети, но в нея за пръв път от 13 години насам не американско, а британско висше училище заема първото място –

The

University

of

Oxford

. Тази класация се фокусира върху изследванията, публикациите и броя на цитиранията на учени от даден университет.

Десетте най-иновативни университета според Reuters

Първите пет места в класацията на

Reuters

за иновативни висши училища се заемат от американските университети:

,

,

,

,

. Всеки един от тях е подал молба за регистрация на над 500 патента между 2009 и 2014 г., като средно за петте около една трета от тях са били одобрени.

е университетът с най-много регистрирани патенти за периода – 43.8% от всички подадени 1289 заявления. Сред известните бивши техни възпитаници са посочени единият от създателите на

Лари Пейдж и един от създателите на

– Питър Тиел (от

), както и бившият главен изпълнителен директор на

CIT

Group

Джон Тейн (

). Харвардския университет са завършили бившият изпълнителен директор на

Стив Болмър и изпълнителният директор на

Лойд Бланкфейн.

Най-високо класиралият се университет извън САЩ е

от Южна Корея с подадени 911 молби за патентоване, 83.5% от тях са били одобрени. Известни бивши студенти на университета са първият южнокорейски астронавт Йи Со-Йон и единият от създателите на най-голямата корейска компания за видеоигри

Юнг-ю Ким. Другият университет извън САЩ в топ 10 е белгийският

KU

Leuven

.

Най-добрите университети в света според

Times

Higher

Education

Най-добрият университет в света е

, който измества досегашният дългогодишен лидер

California

Institute

of

Technology

благодарение на изключително високите приходи от научни изследвания и глобално сътрудничество, твърди

Times Higher Education. Университетът си е подсигурил рекордните приходи от 522.9 млн. паунда външно финансиране през академичната 2014–2015 г. Трети тук остава лидерът на

Reuters

за най-иновативен университет –

Stanford

University

, следван от

University

of

Cambridge

,

The

Massachusetts

Institute

of

Technology

и

Harvard

University

. Една трета в топ 200 на най-добрите висши училища са американски.

Изследването също акцентира върху рекордното изкачване в класацията на редица азиатски университети, особено в Китай и Хонконг. Китайските университети в топ 200 са вече 4:

място

Причината е все по-големият държавен фокус върху подобряването на научното и технологичното образование и проучвания – за последните 8 години правителството е инвестирало близо 33 млрд. долара за развитието на група елитни университети чрез две специални инициативи. Страната също активно привлича обратно известни китайски и американско-китайски учени от американските университети.

Въпреки това най-високо класиралият се азиатски университет е

, чиито програми са широко субсидирани от правителството. Сингапурският университет заема 24 позиция - над

London School of Economics.

