Тревога: избори

Нито Доналд Тръмп, нито Хилъри Клинтън впечатляват със силни икономическите програми.

Американската икономика е навлязла в модел на слаб растеж, но президентските кандидати предлагат само частични мерки.

"Страната ни има сериозен проблем... Ние се състезаваме със света и искам Америка да печели. Ние вече не печелим." Така кандидатът за президент на САЩ на републиканците Доналд Тръмп очерта предизвикателството пред американската икономика по време на първия си дебат с Хилъри Клинтън. Претендентът на демократите контрира с коренно противоположно виждане: "Ние се завърнахме от бездната. Сега сме на прага да тръгнем към потенциално по-добра икономика."С наближаването на президентските избори на 6 ноември се завръща и старата максима, че става въпрос за "Икономиката, глупако" - фразата, която помогна на Бил Клинтън да спечели кампанията за Белия дом през 1992 г. Сега се оказва, че основният проблем пред икономиката е... "политиката, глупако".Иначе казано, най-голямата опасност в момента всъщност идва от негативното отношение на нацията и бизнеса спрямо двамата кандидати за президент. Това създава несигурност и отлага плановете за инвестиции, както и понижава нивата на доверие в икономиката. Което може само допълнително да влоши и без това не особено розовите основни икономически показатели.Когато МВФ предупреди през седмицата, че политическата несигурност и заканите на Тръмп за протекционизъм изпращат удар след удар по перспективите на американската икономика и намали прогнозата си за нейния растеж от 2.2 до 1.6% през 2016 г., той просто затвърди впечатленията, че президентските кандидати не са особено популярни сред избирателите си.И без предупрежденията на МВФ сигналите за представянето на американската икономика са смесени напоследък. Доналд Тръмп има основания да твърди, че от Голямата депресия насам не е имало толкова бавно възстановяване. От 2009 г. средният ръст на БВП е около 2%, а през първата половина на 2016 г. американската икономика отбеляза едва 1% ръст. Мнозина анализатори обвиняват за това компаниите, които се въздържат от големи покупки и инвестиции, особено в енергийния сектор поради ниските цени на петролаНо дори и извън енергетиката разходите на бизнеса в САЩ тази година са се увеличили само с 2.1%, твърди Deutsche Bank. Данни от FactSet показват, че корпоративните печалби вероятно ще спаднат за шесто поредно тримесечие.Създаването на работни места, увеличаването на заплатите, капиталовите инвестиции и продуктивността са анемични от години. Хронична слабост е и постоянната загуба на добре платени работни места в промишлеността. Между 1999 и 2011 г. около 6 млн. работни места в промишлеността са били изгубени според Bureau of Labour Statistics. Силният долар пък доведе до по-ниски нива на износа. Ниската безработица от 4.9% не е утеха, още повече че в данните не се включват тези за обезкуражените и неактивните хора на пазара на труда. Добрата новина е, че потребителското доверие достигна най-високото си ниво от юни според индекса на University of Michigan, а цените на имотите се възстановяват. Това обаче не е достатъчно на фона на натрупания песимизъм към бъдещия президент, който и да бъде той.Истината е, че САЩ, както и останалите развити икономики, се възстановяват трудно след финансовата криза от 2009 г., а това води до забавяне на световния търговски стокообмен и до подклаждане до нарастваща съпротива срещу това, което много възприемат като нечестна конкуренция от чуждите компании и работници. Затова както Тръмп, така и Клинтън яхнаха вълната против либерализацията на търговията, в частност търговските споразумения. Икономистите в страната настръхват както от крайната протекционистична риторика на Тръмп, така и от данъчните рецепти и на двамата."С ръст на икономиката само от 1% за миналата година това е възможно най-лошият момент да се говори за вдигане на данъците за бизнеса и инвеститорите", коментира икономистът Стив Муър, бивш редактор от Wall Street Journal, пред USNews. "Програмата на Хилъри Клинтън за данъци и по-голямо дългово харчене може да превърне леката рецесия в истинска през 2017 г.", добавя той. Обещанията на Тръмп да намали рязко данъците на бизнеса и останалите му планове също звучат опасно – те биха увеличили държавния дълг с 5.3 трилиона долара по оценки на Комисията за отговорен федерален бюджет. Само преди дни американското правителство приключи финансовата година 2016 с дълг от 19.5 трлн. долара. Ръстът на дълга за фискалната 2016 г. е около 7.5% от БВП, при това без да има финансови кризи или други изключителни събития. Никой от двамата кандидати за президент обаче не е посочвал как ще се справи и с планината от дълг.Както пишат професорите от Harvard Business School Майкъл Портър, Ян Рижкин и Михир Десай в доклада си "Нерешени проблеми и разделена нация", президентската надпревара не е осветила следващите стъпки, които трябва да предприеме страната. "Вместо това твърде често кандидатите създават още по-голямо объркване и предлагат малки, частични стъпки в някои сфери или прегръщат прости, почти карикатурни слогани без истински план за действие." Така политическата система на нацията се превръща в най-голямата слабост за конкурентоспособността на Америка и ситуацията се влошава, смятат те.Също толкова притеснен е и Джон Енглер, президент на организацията Business Roundtable, в която членуват едни от най-големите корпорации в страната: "За съжаление кандидатите не успяха да излязат с ясни планове за подкрепа на един по-здрав икономически растеж, който ще помогне на всеки да си плаща сметките, да образова децата си и който създава силни общности."Очевидно целият развит свят – САЩ, Япония и Западна Европа, са засегнати от нов модел на бавен икономически ръст и икономистите се разминават в обясненията си за причините. Застаряващото население почти сигурно играе важна роля, но не е цялата история, пише Бен Касълман, главен редактор на Five ThirtyEight. През 2013 г. бившият финансов министър на САЩ Лари Съмърс заговори за "секуларна стагнация" - идеята, че ниският икономически растеж е дългосрочна тенденция, а не краткосрочен ефект от рецесията. Последиците може да се сериозни, твърди Касълман - по-лесно влизане в рецесия и по-трудно излизане от нея, по-слаб ръст на заплатите и повече безработица. И фактът, че кандидатите за президент не предлагат разумна рецепта, е един от големите рискове пред икономиката. Новата ситуация изисква смел визионер, който да се опитва да намери работещи решения поне за справянето с последиците на новия модел, ако не за излизането от него. Вместо това, както пише МВФ в последния си World Economic Outlook, "антиимигрантската и антитърговската риторика са отчетливи от началото на настоящия [американски] президентски цикъл" и има "натиск за популистки, обърнати навътре политики" в света. С други думи - добре дошли в ерата на политическия риск.