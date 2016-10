Британската икономика расте по-бързо от очакваното въпреки Brexit

Британският финансов министър Филип Хамънд



Ръстът на БВП се очаква да се забави до 1% през 2017 г.

Референдумът за излизане на Великобритания от ЕС не е имал незабавен ефект върху британската икономика. Тя отбеляза ръст от 0.5% на годишна база през третото тримесечие на 2016 г., с което надвишава прогнозите и опровергава опасенията за незабавна рецесия след Brexit. Икономическият растеж за периода юли - септември все пак се забавя спрямо 0.7% от второто тримесечие, но надвишава средната прогноза на експерти за 0.3% за месеците след референдума.Финансовият министър Филип Хамънд приветства данните: "Основите на британската икономика са силни и днешните данни показват, че икономиката е устойчива. Икономиката ще трябва да се приспособи към нови взаимоотношения с ЕС, но сме в добра позиция да се справим с предизвикателствата и да се възползваме от предстоящите възможности."Това е 15-о подред тримесечие, в което британската икономика расте. С най-важен принос за икономическия ръст е доминиращият сектор на услугите, който се е увеличил с 0.8% през третото тримесечие. Всички останали сектори – индустриално производство, строителство и земеделие, са се свили. "Докато тримесечният растеж леко спада, икономиката продължава да расте с темпове, сходни на тези от 2015 г. насам, и няма особено доказателство за значим ефект веднага след гласуването за Brexit", коментира Джо Грайс, главен икономист от националната статистическа служба пред Financial Times.Въпреки безспорно важната роля услугите за ръста на БВП остават въпросите за бъдещето на британската икономика. Рисковете от Brexit остават високи най-вече за финансовата индустрия, която отговаря за голям дял от сектора на услугите. Министърът на търговията на Великобритания Марк Гарниер вече предупреди, че банките ще изгубят вероятно сегашните си законни права да предлагат услуги в ЕС след излизането на Великобритания от блока, а вероятността за алтернативна система няма да е достатъчно добра за банките. В същото време федерацията на малкия бизнес (The Federation of Small Businesses) предупреди, че компаниите все още са изправени пред несигурност. Председателят на организацията Майк Чери заяви, че 62% от компаниите в последното й проучване са посочили местната икономика като бариера пред развитието си. След като правителството задейства чл. 50, е възможен спад и в инвестициите, особено ако Великобритания не успее да си договори достъп до единния пазар на ЕС.Така въпреки добрите новини през това тримесечие истинският ефект от Brexit се очаква през 2017 г. През следващата година се предвижда все по-голямо забавяне на икономиката и заради повишаващата се инфлация (след резкия спад на паунда) и слабия ръст на доходите, които ще намаляват покупателната способност на потребителите. Потребителските разходи са важен фактор за британската икономика напоследък. През следващата година прогнозите са, че ръстът на БВП ще се забави до 1% през 2017 г.Добрите данни за икономиката през изминалото тримесечие намаляват шансовете комисията за монетарна политика на Bank of England да вземе решение за ново намаляване на лихвите следващата седмица. На последните си две срещи комисията заяви, че повечето ѝ членове ще гласуват за допълнително орязване на лихвите, ако икономическият растеж отговори на очакванията им от август за 0.1%. Но данните са доста по-добри от тези предвиждания.