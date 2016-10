Германия иска да ограничи придобиванията на китайски компании в ЕС

Зам.-министърът на икономиката на Германия Матиас Махниг смята, че правителството трябва да има повече права, за да блокира сделки.

© Thomas Peter

Германия твърди, че Китай се домогва до ключови технологии чрез придобивания в ЕС.

Германското правителство се опитва да увеличи възможностите си да блокира сливанията или изкупуването на германски компании от китайски инвеститори. Причината са нарастващи опасения, че най-ценните технологии, развити в страната, се озовават в китайски ръце, съобщава Financial Times. Идеята на правителството е да се приемат нови правила на ниво ЕС, които ще позволяват на страните членки да защитават компаниите си в ключови сектори от това да бъдат придобивани от китайски инвеститори, особено ако инвеститорите са свързани директно с китайската държава. Засега германските бизнес лидери реагират хладно на предложението.През тази година сделките с китайски инвеститори достигнаха рекордни нива. Кулминацията беше придобиването на производителя на роботи Kuka, една от най-иновативните компании в Германия, от китайския производител на уреди Midea. Сделката беше на стойност 4.5 млрд.евро. Пред Financial Times зам.-министърът на икономиката Матиас Махниг заявява, че правителството приветства чуждите инвестиции, но е обезпокоено от сделки, които изглеждат управлявани от дадена държава или се осъществяват само за да получат достъп до германска технология, вместо да разглеждат Германия като инвестиционна дестинация. "Необходимо ни е да имаме правата да разследваме наистина сделки, когато е ясно, че се движат от индустриална политика или за да доведат до технологични трансфери", добавя той и призовава към по-добра законодателна основа за такива разследвания. Според него трябва да е възможно в изключителни случаи Германия да не позволява определени сделки.Тези изявления идват дни след като неговото министерство оттегли подкрепата си за придобиването за 670 млн. евро на германския производител на части за чипове Aixtron от китайската компания Fujian Grand Chip Investment Fund. Причината е, че Aixtron, която прави машини за произвеждането на полупроводникови устройства, притежава "технологии, които имат отношение към националната сигурност" според нова информация на германското правителство. Американските служби за сигурност са ги сигнализирали, че частите на Aixtron може да бъдат използвани в китайска ядрена програма. Aixtron от своя страна обяви, че "не е включена в дизайна, развитието или производството на полупроводниковите устройства на клиентите си", които според компанията "се използват от много и различни крайни потребители в много и различни приложения".Министерството на икономиката също започна разследване за продажбата на бизнеса за лампи на германската компания за осветителни тела Osram на група китайски инвеститори, сред които и MLS, за 400 млн. евро.Според сегашните закони в Германия властите могат да блокират само придобивания на компании от отбранителната индустрия или фирми за IT сигурност и за обработка на класифицирани от държавата документи. Затова министерствата са започнали консултации за увеличаване на правомощията на правителството да блокира сделки. Целта на Германия е това да се приеме и на ниво ЕС, като страната вече е получила подкрепа от Гюнтер Йотингер, европейския комисар за дигитална икономика. В скорошно интервю Йотингер заяви, че високотехнологичната индустрия на Европа не трябва да бъде "разпродадена".Много от бизнес лидерите в Германия обаче не одобряват предложението на правителството, защото прилича на протекционизъм. "Като важна търговска и инвеститорска нация Германия ще пострада, ако се издигнат бариери", заяви Улрих Грило, председател на германската индустриална асоциация BDI. Според него по-добрата опция е правителството да осигури реципрочност за германските компании на китайския пазар, които в момента са изправени пред сериозни бариери.Според зам.-министъра Махниг целта на новата инициатива е именно да предизвика Китай да се отвори. "Винаги сме казвали, че ни е необходим европейски подход към въпроса за честните правила", смята той.