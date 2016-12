Опортюнистът провокатор



Той е завършил Harvard Business School, бил е дълги години инвестиционен банкер в Goldman Sachs и е натрупва състояние от работата си във финансовата и после развлекателната сфера. Това обаче на пречи на 63-годишния Стивън Банън да громи политическия и икономически елит като враг на народа.



Доскоро той бе изпълнителен директор на ултраконсервативния новинарски сайт Breitbart, създаден през 2007 г. от Андрю Брайтбарт и наследен след смъртта му през 2012 г. от Банън. Освен това Банън е водещ на радиопредаване и режисьор на документални филми.



Сред примерите, които го вдъхновяват, посочва както кинематографката на Хитлер Лени Рифенщал, така и левия документалист Майкъл Мур. Горещ почитател на Роналд Рейгън, на когото посвещава документалния филм In the Face of Evil. Именно на една от прожекциите му Банън се запознава с Андрю Брайтбарт. И както се казва, останалото е история .