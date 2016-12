Спасението на италианската банка Monte dei Paschi е под въпрос

Италианският премиер Матео Ренци подаде оставка в понеделник.



Най-големите рискове след референдума са за банковия сектор.

Италианският премиер Матео Ренци подаде оставка, след като изгуби референдума за конституционните реформи в неделя и постави под въпрос успеха на предстоящата рекапитализация за 5 млрд. евро на третата най-голяма банка в страната Monte Paschi di Siena. Ръководството на банката и съветниците ѝ от JPMorgan и Mediobanca се срещнаха в понеделник, за да решат дали да се придържат към плана за рекапитализацията. Акциите на Monte dei Paschi паднаха с 4% в деня след референдума, докато индексът FTSE Mib на борсата в Милано спадна с едва 0.7%. Банкерите трябва да решат дали да спрат сделката заради неприятните пазарни условия. В случай че банките изоставят плана за рекапитализация, италианската държава вероятно ще национализира банката, твърдят източници от банковите среди пред Financial Times. Информация какво е решението няма.59% от гласувалите италианци отхвърлиха предложенията на Ренци за конституционни промени при висока избирателна активност (69%). Резултатът не изненада пазарите. При все това голямата въпросителна в момента остава какво ще се случи с рекапитализацията на Monte dei Paschi и дали инвеститорите ще се включат в такава. Ако планът пропадне, италианската държава вероятно ще започне предпазна рекапитализация на банката. Един от големите инвеститори в Monte dei Paschi е коментирал пред Financial Times, че загубата на Ренци е "наистина лош резултат". Според него частната рекапитализация ще бъде спряна и държавата ще напомпа средства в банката.Предпазна рекапитализация би включвала разпределяне на загубите между непривилегированите облигационери, но и обезщетение за инвеститорите до максимум 100 хил. евро, твърдят източници на Financial Times. Основната цел на властите и банкерите ще е да предотвратят риска от изтегляне на депозитите от Monte dei Paschi. От началото на годината депозитите в банката спаднаха с 10%.Властите също искат да предотвратят зараза от Monte dei Paschi към целия банков сектор в страната, който и без това е претоварен от 360 млрд. евро лоши заеми, ниски печалби и огромен брой банкови клонове. Притеснително е какво ще се случи и с рекапитализацията за 13 млрд. евро на най-голямата банка в страната UniCredit. Тя трябваше да бъде обявена на 13 декември като част от нов бизнес план на банката. В понеделник UniCredit потвърди, че преговаря за продажбата на дружеството си Pioneer на френската Amundi за над 3 млрд.евро. Банкери обясняват, че UniCredit вероятно ще намери инвеститори за увеличаването на капитала си, но шансовете на другите банки за същото са по-малки. Някои институции като Carige, Popolare di Vicenza и Veneto Banca се нуждаят от поне 3 млрд. евро като нов капитал.Основните опозиционни партии в Италия, най-вече движението "Пет звезди" и Северната лига, призоваха към избори веднага. Парламентарните избори по принцип бяха насрочени за пролетта на 2018 г. По последни данни "Пет звезди" има толкова голяма подкрепа, колкото и лявоцентристката демократична партия на Ренци – около 30%. Решението за разпускането на парламента и свикването на нови избори ще бъде на президента Серджо Матарела. Въпросът е, че заради някои конституционни предизвикателства в сегашния изборен закон на Италия повечето анализатори смятат, че страната ще се нуждае от нови правила преди новите избори. Повечето партии подкрепят нов изборен закон, който би окуражил създаването на коалиционни правителства.Затова по-вероятният избор на Матарела ще бъде да назначи технократско правителство, което ще трябва да се погрижи за изработването на нов изборен кодекс. За целта президентът ще трябва да започне консултации с политическите партии, което може да отнеме и седмици, преди да даде мандат на някоя да сформира ново правителство.Еврозоната е добре позиционирана да издържи какъвто и да е шок след провала на референдума в Италия и оставката на премиера Ренци, заявиха финансовите министри на блока. "Не мисля, че има причина да се говори за евро криза. Италианците имат доста опит в справянето с такива ситуации и затова не съм притеснен", обяви германският финансов министър Волфганг Шойбле преди срещата на Еврогрупата в Брюксел."Няма истинска промяна в икономическата ситуация в Италия или в италианските банки", обяви Йерун Дейселблум, холандският финансови министър. "Проблемите, които имаме днес, са тези, които имахме и вчера и все ще трябва да се справим с тях и процесът ще продължи, доколкото зависи от мен, така че нека изчакаме за изхода от политическия процес." Финансовият еврокомисар Пиер Московиси също обяви, че е уверен, че италианските власти имат средствата и капацитета да се справят със ситуацията.