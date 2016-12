Силният долар заплашва плановете на Тръмп

Планираните политики на Тръмп засилват долара, а силният долар ще попречи на политиките му в бъдеще.

Ако доларът продължи да поскъпва, нараства вероятността от протекционистични мерки в САЩ.

Доналд Тръмп предупреждаваше по време на кампанията си, че поскъпването на долара намалява конкурентоспособността на американските компании. Победата му от 8 ноември обаче се оказа катализатор за още по-скъпа американска валута. Отчасти заради плановете на Тръмп за стимулиращи мерки, пише Financial Times.Силният долар ще попречи на новия президент да изпълни обещанията си да намали търговския дефицит. Някои анализатори се опасяват, че това може да стимулира новата администрация на Тръмп да изпълни заканите си за по-сериозни протекционистични мерки, които най-вероятно ще се насочат първо към Китай.Според Дейвид Долар от Brookings, бивш представител на американското финансово министерство в Китай, плановете на Тръмп да намали данъците и да увеличи разходите за инфраструктура вероятно ще вдигнат лихвите и курса на долара и така търговският дефицит на САЩ ще продължи да се задълбочава. "Не съм сигурен, че е рационално да се поставя като цел намаляването на американския търговски дефицит. Но ако го направиш, тогава този пакет от политики не изглежда да ни води към по-балансирана търговска ситуация", коментира Долар пред Financial Times.От изборите насам доларът се повиши с 3.3%. Ако новите политики увеличат бюджетния дефицит, Федералният резерв може да ускори плановете си за повишаване на лихвите и това ще повиши още повече курса на долара, твърди Уилям Клайн от Peterson Institute for International Economics. В доклад от средата на ноември той твърди, че доларът е надценен с около 11%, и че ще продължи да расте заради фискалните стимули и предполагаемия ръст на лихвите. Според него дефицитът по текущата сметка ще се увеличи от 2.7% от БВП тази година до почти 4% през 2021 г.Причината за приоритетизирането на справянето с търговския дефицит е, че съветниците на Тръмп смятат, че понижаването му би довело до икономически растеж. Като цяло САЩ може да се справят по-добре от много други големи икономики със силната си валута, защото износът играе сравнително малка роля за икономиката. Но това не променя факта, че силен долар би могъл да затрудни значително Тръмп в изпълнението на целта да върне работните места в производството обратно в САЩ, както и ще удари по конкурентоспособността на страната."Основното притеснение, върху което много хора трябва да се фокусират, е, че може да се стигне до началото на търговска война с ръста на долара", заявява висш служител на ЕС. Първият тест ще е с Китай. След изразеното намерение, че ще обяви Китай за манипулатор на валутата си, след като дойде на власт, Тръмп обвини този месец азиатската държава и за нанасяне на вреди на САЩ чрез "обезценяване". Наистина юанът се обезцени спрямо долара спрямо началото на годината, но в последно време китайските власти се намесват, за да предотвратят по-резки спадове на валутата си.Китай е подложен на "сериозен натиск за отслабване заради отлива на капитали", коментира Матю Гудман, старши съветник за азиатските икономики в Center for Strategic and International Studies. Посочването на Китай като "валутен манипулатор няма да промени траекторията на долара", добавя той. Ако Тръмп реши да преследва Китай, според закона той ще трябва първо да призове към засилени преговори с Пекин. Ако те не са успешни, би могъл да наложи санкции, изключващи китайските компании от всякакви договори за обществени поръчки в САЩ, което би имало доста малък ефект за Китай. Друг вариант би бил обявяването на спешна ситуация за платежния баланс и според закона от 1974 г. Тръмп може едностранно да наложи мита до 15% или други рестрикции върху китайски стоки максимум за 150 дни. След това мярката би могла да се удължи до една година без съгласието на Конгреса. Но всичко това би било доста драматично и ще удари американските потребители.Според Робърт Кан от the Council on Foreign Relations надеждата е, че ако САЩ квалифицират Китай като валутен манипулатор, това ще доведе до преговори за нова рамка от политики между двете страни. Алтернативата е начало на болезнена търговска война.