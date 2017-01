Рисковете пред световната икономика през 2017 г.

Тръмп е най-големият риск за глобалната икономика заради опасенията от потенциална търговска война, която той може да започнe. Но мнозина се надяват, че плановете му за фискални стимули ще увеличат растежа на американската икономика

© KAI PFAFFENBACH

Добрата новина е, че се очаква ръстът на глобалната икономика да се повиши, но все още ще е под този отпреди финансовата криза.

"При необичайно повишените нива на политическа несигурност най-големият източник на рискове за глобалната икономика както във възходяща, така и в низходяща посока е без съмнение американската позиция."

Джейми Томпсън, Oxford Economics

Добрата новина е, че все пак

различните институции предвиждат

ръст на

глобалната икономика

през 2017 г

. Според МВФ глобалният растеж ще е 3.4% през 2017 г., което е с 3 пр. пункта повече от прогнозирания за 2016 г. Анализаторският център на

очаква по-нисък растеж – 2.7%, но пък прогнозира, че светът като цяло най-накрая ще достигне дълго търсената от централните банки инфлация от 2%.

Германският Ifo Institute - Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich залага на ръст от 2.9% през 2017 г. и 2.7% през 2018 г. Лошата новина е, че г

лобалният икономически растеж ще

продължи да бъде

скромен и под те

мповете

отпреди финансовата криза от 2008-2009 г.

Важен

елемент в тази картина е продължителният спад на дела на световната търговия в

световния

БВП от 20

1

1 г.

н

асам

(по-малко от 22% през 2016 г.

с

прямо 25% през 2008 г.)

.

И няма съмнение, че протекционистичните тенденции по света тепърва ще се засилват.

Тръмп е

икономически

риск и надежда номер 1

Oxford

Econo

Oxford

Economics

След всички политически изненади през 2016 г. единственото, което е сигурно за 2017 г., е, че несигурността ще продължи. Три са най-големите риска за световната икономика през новата година - по-силният долар и нарастващата вероятност за завой към протекционизъм в САЩ, геополитическите проблеми по света, както и рекордният световен дълг. За европейците ситуацията е още по-сложна. През 2017 г. европейската икономика ще трябва да устоява на несигурността около трагичното състояние на италианската банкова система, нарастването на популизма, предстоящите избори в Германия, Франция и Холандия, както и вероятното начало на излизането на Великобритания от ЕС.Citigroup – Citi Research,Или поне така твърди ноемврийското проучване сред бизнеса на анализаторската групаmics. Тръмп е най-големият риск за глобалната икономика заради опасенията от потенциална търговска война, която той може да започнe. Но мнозина се надяват, че плановете му за фискални стимули ще увеличат растежа на американската икономика. "При необичайно повишените нива на политическа несигурност най-големият източник на рискове за глобалната икономика както във възходяща, така и в низходяща посока е без съмнение американската позиция", коментира Джейми Томпсън, отговарящ за макроикономическите сценарии в. Начинът, по който американският президент Доналд Тръмп ще подходи към първата си година на власт, до голяма степен ще определи дали ще се стигне до още по-силен долар или до търговска война с Китай, или, напротив, ще ускори икономическия растеж на страната.Тук идва и вторият голям риск, който е отново свързан с американската икономика и индиректно с Тръмп – поскъпването на долара (особено след избора на нов президент и започналото нормализиране на лихвите от страна на Фед в средата на декември). Това е лоша новина за САЩ и за развиващите се пазари и повдига много въпроси за високата цена на зависимостта от транзакции в щатски долари на немалък брой развиващи се страни. Проблемът е, че при силен долар САЩ ще продължат да увеличават търговския си дефицит, което много лесно може да накара Тръмп да тръгне в посока на въвеждане на високи мита за стоки от Китай и други страни. Това би бил допълнителен удар по нивата на търговските потоци в света и пряко върху икономическия растеж.Именно развиващите се страни са най-уязвими от силния долар, особено тези, които зависят силно от чуждо финансиране и където има високи политически рискове. Например Турция - страната е силно зависима от чуждите капитали в долари заради собствените си слаби валутни резерви, от ниските нива на спестявания и от високия си външен дълг. Като прибавим странната парична политика на правителството, през 2017 г. турската лира може да бъде доста нестабилна.И докато рисковете в САЩ изглеждат все пак по-ясни, а другият мотор на световната икономика – Китай, успя да овладее забавянето на икономическия си растеж, 2017 г. ще донесе най-много рискове за Европа. На Стария континент предстоят редица важни избори – във Франция, Германия и Холандия, както и очакваното начало на процедурата за излизане на Великобритания от ЕС (виж стр. 12). Инвеститорите вече свикнаха на изненади и са по-устойчиви в развитите страни, както показа последно референдумът за конституционни реформи в Италия. Въпреки това изборите ще предопределят до голяма степен бъдещата посока и на целия ЕС. При идване на власт на популистки партии в ключови страни те вероятно ще започнат рискови политики. "Такива партии подкрепят по-голям протекционизъм в чуждите търговски връзки на страната си или искат цялостно отхвърляне на договорите на ЕС, а в някои случаи дори призовават за напускането на страната им на ЕС. Икономическите последствия биха били дори по-тежки, ако се издигнат нови търговски бариери вътре в Европа или ако държавите последват примера на Великобритания и решат да напуснат ЕС", коментира Ifo Institute.На икономическия фронт също има няколко риска за ЕС. Първият и най-важният за разрешаване е как ще се развие кризата с италианските банки и лошите им кредити. Освен това истинско икономическо възстановяване в ЕС, и особено в еврозоната, така и не се случи и най-вероятно няма да се превърне в реалност и през 2017 г. В еврозоната очакваният икономически ръст през 2017 г. е 1.3% спрямо 1.6% за 2016 г. и 2% през 2015 г. Това ще означава, че ЕЦБ няма да се откаже от разхлабването на монетарната политика, за да стимулира растежа. От друга страна, по-слабият курс на еврото, който вероятно ще се запази, ще се отрази благоприятно на европейските компании износителки.Геополитическите напрежения пък в Близкия изток, Турция и Русия ще продължат да създават главоболия както в конкретните региони, така и на ЕС.Разбира се, рисковете не идват само по политическа линия. Световният корпоративен и публичен дълг достигна до над 152 трлн. долара след сериозните стимули (отрицателни лихви) на кредитирането от централните банки. Всяко вдигане на лихвите (а Федералният резерв даде заявка, че тръгва по тази писта) ще се превърне в рисков фактор. Застрашени са и развитите, и развиващите се пазари. Недостатъчно високите темпове на икономически растеж по света ще затрудняват изплащането на дълговете, което ще означава скрита бомба, която може да избухне през следващите години. По-скъпият долар означава, че корпорациите от развиващите се пазари, които теглят кредити предимно в долари, ще бъдат силно уязвими. В същото време заявката на Доналд Тръмп за активна фискална политика и намаляване на данъците в страната означава директно по-голям бюджетен дефицит и увеличаване на дълга на САЩ с около 5.3 трлн. долара към сегашния от почти 20 трлн. долара по оценки на експерти. Тези тенденции обаче вероятно ще се развиват в един по-дългосрочен хоризонт.Ако има едно успокоение за световната икономика спрямо 2016 г., то е, че Китай изглежда, че поне засега успя да овладее забавянето на икономическия си растеж. Но и там анализаторите ще продължат да следят случващото се под лупа. С други думи, предстои сложна и непредсказуема икономически 2017 г.