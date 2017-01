Форумът в Давос ще обсъжда глобалните проблеми без ключови лидери

Теми от основната програма



- Size Matters: The Future of Big Business - по-малко от 10% от публичните компании в света държат около 80% от печалбите, какво означава това за конкуренцията и иновациите; участват Андрю Соркин, Мартин Сорел, Сунил Митал и др. - Promise or Peril: Decoding the Future of Work - прогнозите за ефекта на технологиите върху бъдещето на работата създават страхове от идващите предизвикателства и неспособност за използване на откриващите си възможности; какво знаем за течащата трансформация, кои иновации имат най-голям потенциал и как да се навигират промените; участват Ален Дехез, Филип Дженингс, Меган Мърфи и др. - Strategic Update: The Future of the Digital Economy - кои са основните двигатели, трансформиращи дигиталната икономика и как лидерите трябва да се подготвят за новия контекст; участват Бил Макдермът, Стив Болзе и др. - Strategic Update: The Future of Finance - кои се променя финансовия сектор и как лидерите да се подготвят за това; участват Том Кийни, Марио Греко, Кенет Рогоф, Дейвид Рубинстейн

По-интересните теми от Global Agenda: - Защо трябва да ни е страх от времето, а не от тероризма - има доклад от 11 януари The Global Risks Report, според който основните рискове са климатичните промени, нарастващото икономическо неравенство и поляризацията в обществата, технологични нововъведения (като изкуствения интелект, който може да разбърка пазара на труда, или кибер-атаките), и глобалното сътрудничество, което е нужно за адресиране на рискове като климатичните промени, глобализацията, четвъртата индустриална революция. - Популизмът е отрова; плуралните градове са противоотровата - има интересна статия от Миша Глени и Робърт Муга за това и още няколко за популизма, какво го движи, само икономическите страхове ли са виновни и какво трябва да е отговорното лидерство в популистката ера - Четвъртата индустриална революция - как да се подготвим за автоматизираното бъдеще, как икономики със средни доходи като Полша примерно могат да се възползват и още няколко подтеми - Fixing Market Capitalism - подтеми тук са какъв ще е ефектът от Китай върху световната икономика през 2017, какво да се направи за "изоставените от глобализацията" - Restoring Global Growth - по-интересните подтеми са от какви умения имаме нужда, за да успеем в дигиталната икономика, как растежът да стане по-справедлив (това е по доклад на Световната банка как неравенството остава високо, ограничава растежа и сее нестабилност).