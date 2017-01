Британската икономика поддържа ръста си въпреки Brexit

Лондонското сити може да изгуби привлекателността си за финансовите компании, след като Великобритания напусне ЕС.



Апокалиптичните прогнози на Bank of England за незабавна рецесия след Brexit засега остават неоснователни, но и страната формално не е задействала член 50 от Лисабонския договор

Шест месеца след референдума за Brexit, икономиката на Великобритания все още не изглежда засегната от вота за напускане на Европейския съюз. Данните на националната статистика показват, че брутният вътрешен продукт (БВП) на страната за четвъртото тримесечие е нараснал с 0.6% в сравнение с предходното, а за цялата минала година - 2%.Въпреки това данните от последната четвърт са показателни за няколко проблемни тенденции на британската икономика - ръстът в последната част на годината се дължи основно на сектор "услуги", който е пораснал с 3%, докато индустриалното производство и строителството са се повишили значително по-скромно - съответно с 1% и 0.8%, а земеделието се е свило с 1.6%. Трябва да се има предвид, че резултатите са предварителни и окончателните могат да бъдат ревизирани, предупреждава Financial Times.Данните са доказателство, че икономиката на страната остава изключително зависима от покупателната способност на британците, която може да се свие през 2017 г. заради инфлацията и обезценяването на паунда през последните месеци. Освен това слабият паунд постепенно увеличава цените на вноса към страната. Ръстът на БВП на човек от населението също изостава и е само 1.3% на годишна база, а повишението на заетостта и на заплатите е символичен. За сметка на това нуждата от частно кредитиране скача - Британската банкова асоциация публикува данни в четвъртък, според които потребителските кредити са скочили с 6.6% през декември.Ръстът на британската икономика обещава да бъде най-високият от страните от Г-7, но въпреки това е далеч от предкризисните нива и е най-нисък от 2013 г. (през 2014 г. ръстът е бил 3.1%, а през 2015 г. - 2.2%). Апокалиптичните прогнози на Bank of England за незабавна рецесия след Brexit засега остават неоснователни, но и страната формално не е задействала член 50 от Лисабонския договор, с което да започне процесът по напускането. Нещо повече - ръстът, който се базира главно на сектора на услугите, показва колко зависима е британската икономика от него. А при евентуално неблагоприятно развитие на преговорите с Брюксел, точно този сектор може да пострада най-сериозно.Според данните на статистическия офис туризмът и потребителските разходи са били основен двигател на растежа при услугите, а скромното повишение на производството се дължи главно на фармацевтичния сектор. За сметка на това строителството е стагнирало през всяка четвърт от изминалата година.Прогнозите за 2017 г. са за още по-нисък ръст. Bank of England предвижда БВП да се повиши само с 1.4% през тази година заради отслабения паунд и несигурната бизнес следа. Международният валутен фонд очаква ръст от 1.5%, EY - 1.3% ръст. Слабият паунд обаче трябва да помогне на износа, като EY очакват той да скочи от 3.3% през 2017 г. на 5.2% през 2018 г.Данните за икономическите показатели на страната излизат в навечерието на срещата на британския премиер Тереза Мей с новия американски президент Доналд Тръмп. На нея се очаква двете страни да започнат сондажи за бъдещ двустранен търговски договор. Водещото послание на про-Brexit политиците на Острова беше, че ако страната излезе от ЕС, ще може да предоговори търговските си отношения със страни извън Европа и да получи по-добри сделки.