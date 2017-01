INSEAD предлага най-добрата MBA програма за 2017 г.

Харвард, Бизнес училище Лондон и Училището по мениджмънт Слоун към Масачузетския технологичен институт губят позиции тази година.

Класацията на Financial Times се базира на множество параметри, сред които текущата заплатата на завършилите през 2013 г., увеличението в заплащането спрямо това преди обучението, кариерно развитие, постигнати цели на завършилите, брой публикации сред университетската колегия и други.

За втора поредна година Insead е лидер в годишната класация за MBA програми на Financial Times. Бизнес университетът има кампуси във Франция, Сингапур и Абу Даби и не предлага бакалавърски програми, а магистърски, докторантски и сертифицирани програми за мениджъри на компании и фирмени обучения.На второ и трето място от 100-те университета в света се нареждат съответно Stanford Graduate School of Business и University of Pennsylvania.В топ десет намалява присъствието на американските висши учебни заведения. Докато предходната година включваше 7 бизнес училища от САЩ, тази година те спадат до пет. Калифорнийският университет в Бъркли и Масачузетският технологичен институт вече не са в челната десетка, а тяхното място заемат испанските университети IE Business School и Iese Business School."Харвард", Бизнес училище Лондон и Училището по мениджмънт Слоун към Масачузетския технологичен институт губят позиции тази година. "Харвард" за пръв път от девет години попада извън челната тройка, а след загубата на три места Бизнес училище Лондон достига най-ниската си позиция от 2003 г. Слоун пък от десет години не е бил извън топ десет.Най-висока заплата сред стоте университета в класацията получават възпитаниците на Stanford Graduate School of Business - $195 000 средно през трите години след завършване на обучението си. Университетът се класира на второ място в общото подреждане тази година.Бизнес училището към Кеймбридж (5-то място) е на първо място по съотношението качество - цена, като определяща е средната заплата след завършване спрямо всички разходи, свързани с MBA обучението. Следва го Европейското училище за мениджмънт и технологии в Берлин (ESMT Berlin – 70-о място).Университетът на Единбург има най-добър баланс между половете сред студентите и академичния персонал. Близо половината от студентите, записани в редовната форма нa обучение за MBA са жени, а в персонала дялът е 41%.В класацията попадат 29 европейски университета, като 13 от тях са във Великобритания, а други шест – във Франция и Германия.