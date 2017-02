Румънската опозиция иска вот на недоверие срещу правителството

1

5 "Обединени срещу корупцията", гласеше един от плакатите на солидарен протест пред румънското посолство в София

© Георги Кожухаров

5 © Георги Кожухаров

5 © Георги Кожухаров

5 Над 250 хил. души се събраха за пета поредна вечер в Букурещ в серия от масови антикорупционни протести



5 Хората осветиха небето със светлини от телефоните си

© Stoyan Nenov

Правителството все още не се е отказало от въвеждането на промените, предвидени от извънредния указ, и ги е внесло за разглеждане като законопроект в парламента.

В неделя в Букурещ и големите румънски градове се проведоха поредните масови протести срещу извънредния указ на правителството, който променя Наказателния кодекс на страната и смекчава наказанията за корупция и злоупотребата с власт и публични средства. Въпреки че малко по-рано през деня премиерът Сорин Гриндяну съобщи на извънредна пресконференция, че правителството ще оттегли извънредния указ, протестите продължиха и бяха подкрепени от солидарни шествия в много европейски градове, включително и в София.Правителството обаче все още не се е отказало от въвеждането на промените, предвидени от извънредния указ, и ги е внесло за разглеждане като законопроект в парламента. Парламентарната опозиция от своя страна е внесла друго предложение в дневния ред - вот на недоверие срещу коалиционното правителство на социалистическата PSD и либералната ALDE. Националната либерална партия (PNL) и съюзът "Спаси Румъния" са внесли в двете камари на румънския парламент вота заради начина, по който правителството е внесло на тъмно и без обществено обсъждане важни промени в антикорупционното законодателство.Вероятността вотът на недоверие да мине е малък. Причината е доминацията на коалиционните партньори и в двете камари на народното събрание. В горната камара (сенатът) ALDE и PSD имат 76 от 136 сенатори, а в долната - 174 от 329 депутати. Въпреки че поне един депутат на PSD оттегли своята подкрепа за партията миналата седмица, опозицията трудно ще събере нужните гласове, за да свали правителството.Въпреки че PSD реши да смекчи подхода си към промените в Наказателния кодекс, това не означава, че управляващите имат намерение да се примирят с исканията на улицата. В неделя лидерът на партията Ливиу Драгня продължи с обвиненията си срещу протестиращите и заяви, че са "професионално ориентирани"."Начинът, по който са организирани, големината на финансирането, днес аз разбрах, че хора са пристигали с автобуси и влакове, много хора са дошли от други части на страната - говори за професионално организиране", заяви Драгня пред Romania TV, цитиран от агенция Agerpres. Според него освен спонтанно протестиращите има и други, организирани групи от хора. По-рано през миналата седмица Драгня обвини президента Клаус Йоханис, който беше сред първите политици, които се противопоставиха на извънредния декрет, че стои зад организацията на антикорупционните шествия.Възможно е протестите да продължат, ако вотът на недоверие бъде отхвърлен в парламента, а предизвикалите недоволство поправки преминат успешно през обсъжданията. Освен това управляващата коалиция готви свой собствен контрапротест. Няколко пъти през миналата седмица Ливиу Драгня заявяваше, че негови поддръжници са поискали да направят шествие в защита на правителството, но той не ги е подкрепил, за да не застраши стабилността и мира в държавата. Все пак в неделя малка група от привърженици на социалистите излязоха в Букурещ, но по-големи контрапротести се очакват през седмицата.Същевременно десетки хиляди румънци и чужденци от цяла Европа подкрепиха антикорупционните протести. Демонстрации се проведоха пред румънските посолства в Брюксел, Лондон, Париж, Берлин и дори в София, където на малкия площад на бул. "Михаи Еминеску" се събраха около 200 души.Под звуците на румънски революционни песни от 1989 г. и Where's the revolution - новият сингъл на британската ню уейв група Depeche Mode, няколко десетки българи и румънци подкрепиха румънците, излезли на улиците. Сред тях бяха представителите на инициатива "Правосъдие за всеки", която предлага радикална реформа на българската съдебна система по румънски модел, както и няколко политически лица - бившия правосъден министър и лидер на "Да, България" Христо Иванов, кандидатът за президент на Реформаторския блок Трайчо Трайков и депутатът от ГЕРБ Методи Андреев.Рапърът Румънеца (Адриан Рачев, който е наполовина румънец) също беше сред подкрепящите протеста. Участниците носеха плакати на английски и румънски език, на които пишеше популярни слогани от протестите в Букурещ: "Обединени срещу корупцията", "Не на корупцията", както и няколко по-нецензурни препратки към социалистическата партия в страната.Председателят на "Правосъдие за всеки" Велислав Величков заяви, че румънците защитават това, което са постигнали в последните 7-8 години, и са се изправили срещу "опита някой през нощта, по терлици да им открадне усещането за справедливост и да отмени това, което са постигнали като общество". В отговор на подкрепата по време на шествието на Piata Victoriei в Букурещ протестиращи проектираха със светлина "Thank you, Bulgaria" на една от сградите в центъра.