Да изчезнеш от Хонконг

В навечерието на Лунарната нова година на 27 срещу 28 януари тази година 32-ят най-богат китайски бизнесмен (според класацията на китайския вестник Hurun) Сяо Джианхуа, директор на финансовата компания Tomorrow Group, сигурно се е готвел да посрещне годината на петела в луксозна стая в хотел Four Seasons в островната част на Хонконг. Преди новата година обаче на вратата на Сяо почуква малка група цивилно облечени агенти на китайските тайни служби. Според камерите в хотела бизнесменът го напуска в инвалидна количка, ескортиран от неканените си гости. Малка подробност е, че Сяо Джианхуа не се нуждае от такава количка.След това историята се размива - Сяо се озовава в континентален Китай, а хонконгските медии твърдят, че е бил изкаран от страната с лодка, за да не минава през граничните пунктове. По-късно обаче полицията на Хонконгския специален административен регион обявява, че камерите на един от изходните гранични пунктове са запечатали лицето на Сяо и той, изглежда, доброволно е напуснал страната. Според издавания от групата Alibaba вестник South China Morning Post (SCMP) в момента Сяо "подпомага разследване за пране на пари, подкупи и манипулации на борсовите пазари". Всъщност Сяо Джианхуа не е единствения изчезнал бизнесмен, който се появява в Пекин и за когото впоследствие се оказва, че доброволно съдейства на властите. В последните месеци общо 34 изпълнителни директори на компании - най-често финансови, като брокерската къща Citic, първата частна банка в страната – China Minsheng, и финансовата къща Fosun Group - изчезват или са арестувани от китайските власти във връзка с антикорупционните акции, които са важна част от политиката на китайския президент Си Дзинпин през последните месеци.Има обаче няколко неща, които правят изчезването на Сяо Джианхуа особено любопитно. Първо, той е канадски гражданин, който държи и дипломатически паспорт от Република Антигуа и Барбуда. Сяо дори е удостоен с титлата почетен консул на малката карибска островна държава, защото е инвестирал там повече от $250 хил., пише FT. Бизнесменът обаче не се е отказвал официално от китайското си гражданство, за да запази привилегиите, които китайският паспорт му дават при правене на сделки в страната. Второ, той е отвлечен от Хонконг, който - поне засега - е специален административен регион с широка автономия, независима съдебна система и полиция, която няма нищо общо с Китай или Китайската комунистическа партия. И трето - според разследване на New York Times от 2014 г. Сяо е имал общи бизнеси или е консултирал финансово роднини на няколко бивши и настоящи членове на китайското Политбюро, включително членове на семейството на китайския президент Си Дзинпин и тъста на бившия централен банкер Дай Сянглонг. New York Times дори го нарича "де факто банкерът на ККП".Всичко това се случва в навечерието на две знакови политически събития за Хонконг и Китай през 2017 г. В края на годината Пекин ще избира нови пет от общо седем членове на постоянния комитет на Политбюро на Централния комитет на ККП - ръководният орган на партията, където от години се борят лобитата на сегашния президент на страната Си Дзинпин и на бившия лидер на компартията Цзян Цзъмин. Си от години се опитва да разчисти хората на Цзян от Народната освободителна армия, културните среди - а вече и във финансовия сектор на Китай и Хонконг. И сега, когато президентът Си очаква разгорещяване на търговските спорове със САЩ и ескалация на напрежението в Южно- и Източнокитайско море, той иска страната да посрещне международните предизвикателства единна - или поне без много вътрешна съпротива на самия него.В Хонконг пък през 2017 г. предстои да бъде избран наследник на Лян Чжънин - близкия до Пекин управник на Хонконг. През 2014 г. градът премина през близо тримесечни протести, станали известни като "Движението на чадърите", в които гражданите поискаха реформа на изборния процес, която да позволи директен избор на главен министър вместо досегашния принцип на делегирано гласуване на 800-членен Комитет за избор на управник на острова. Исканията на протестиращите бяха отхвърлени, но все пак те спечелиха малка битка - Пекин ще одобри трима кандидати, които да бъдат гласувани от Комитета за избор. Отвличането на бизнесмена може да се разчете като предупреждение за хонконгския бизнес и политически елит, голяма част от който е с китайски корени - не правете нищо глупаво на тези избори.