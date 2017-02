"Мирен план", депозиран в Белия дом, предвижда Русия да вземе Крим на лизинг

Личният адвокат на президента на САЩ Доналд Тръмп е представил мирен план за Украйна, подготвен от хора, които не са дипломати, се казва в статия на New York Times. Според вестника планът бил предаден на президента от неговия личен адвокат Майкъл Коен – доверен човек на Тръмп, който работи за него от 2007 г. Седмица преди съветникът му по националната сигурност Майкъл Флин да подаде оставка, в кабинета му на ръка бил доставен запечатан плик с предложенията как Тръмп може да уреди вдигането на санкциите срещу Русия.Дори и след излизането на Флин от президентския екип заради контактите му с руския посланик, мирният план за Украйна и Русия остава заедно с хората, които го лансират, посочва New York Times. Освен Коен, който е женен за украинка, сред проруските лобисти са още Феликс Сейтър – руско-американски бизнес партньор на Тръмп, който отдавна движи контактите му с Москва, украинският депутат Андрий Артьоменко – яростен противник на президента Петро Порошенко, както и бившият шеф на предизборната кампания на Тръмп Пол Манафорт, известен с връзките си с проруското лоби в Украйна.Според New York Times въпреки че някои от тях са разследвани от ФБР заради връзките им с Русия, тези хора продължават да действат задкулисно за отношенията на новото американско правителство с Москва. Те са аматьори в дипломацията, но казват, че тяхната цел просто е да сложат край на кървавия 3-годишен военен конфликт в Украйна, отнел до момента живота на 10 000 души. "Кой не иска да помогне за постигане на мир?", запитал риторично Коен.Тяхното предложение обаче съдържа нещо повече от мирен план. Депутатът Андрий Артьоменко, който се смята за подобен на Тръмп бъдещ лидер на Украйна, твърди, че разполага с доказателства, уличаващи президента Порошенко в корупция, които могат да го свалят от власт. По собствените му думи високопоставени помощници на руския президент Владимир Путин насърчават такова развитие.Планът на Артьоменко предвиждал изтегляне на всички руски войски от Източна Украйна. След това украинците трябва да решат с референдум дали полуостров Крим, анексиран от Русия през 2014 г., да бъде даден на лизинг на Русия за 50 или 100 години. Украинският посланик в САЩ Валерий Чали изпратил писмени отговори на въпроси, зададени от New York Times, в които отхвърлил подобни идеи, наричайки ги "грубо нарушение на украинската конституция". "Подобни идеи могат да бъдат прокарвани само от хора, които явно или прикрито представляват руските интереси", посочил той.Не е ясно дали Белият дом ще се отнесе сериозно към предложението, отбелязва изданието. На конференцията по сигурността в Мюнхен украинският президент Петро Порошенко предупреди Запада да не крои задкулисни планове за "удовлетворяване на апетитите на Русия".В края на януари Коен се срещнал със Сейтър и с Артьоменко и обещал да предаде тяхното предложение в Белия дом. Пред New York Times той е уточнил, че получил предложенията им в запечатан плик. И когато през февруари се е срещнал с Доналд Тръмп в Овалния кбинет, е оставил плика в кабинета на подалия по-късно оставка съветник по сигурността Майкъл Флин.Адвокатът на президента е казал още, че сега вносителите на предложенията очакват отговор от заместника на Флин, който още не е обявен. В петък президентът Тръмп написа, че ще избира измежду четири кандидатури за поста.