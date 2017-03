Смесените чувства на шотландците

През 2014 г. 44% от шотландците над 16 г. с право на глас заявиха желанието си страната да напусне Великобритания. Това бяха 1 млн. 618 хил. души.

Шотландците искат независимост повече, отколкото когато и да е било в последните 18 години. Но и, изглежда, са станали много по-евроскептични отпреди година, когато 62% от тях гласуваха против излизането на страната от ЕС. Това показва най-дълго продължаващото редовно академично изследване на настроенията сред шотландския електорат The Social Attitudes Survey, провеждано от центъра за социални изследвания ScotCen.Според изследването, което се провежда от 1999 г. насам сред около 1200 души, подкрепата за напускане на съюза между Единбург и Лондон достига 46% - най-високата стойност от началото на изследването. За сравнение, в навечерието на референдума през 2014 г. ScotCen са замерили подкрепа за независимостта на страната от само 33%.Изследването излиза ден след като два големи шотландски вестника - таблоидът Daily Mail Scotland и The Times Scotland, направиха собствени анкети за настроенията на шотландците спрямо потенциален втори референдум за независимост. Според резултатите от проучването на Daily Mail 53% от шотландците искат да останат част от Обединеното кралство срещу 47%, които биха напуснали. Анкетата на The Times посочва малко по-голяма разлика - 57% в подкрепа на оставането във Великобритания срещу 43% за напускането. Разликата между двете вестникарски проучвания и академичното изследване е в това, че първите показват краткосрочните настроения сред шотландците, а второто разчита дългосрочните тенденции в мненията им.През 2014 г. 44% от шотландците над 16 г. с право на глас заявиха желанието си страната да напусне Великобритания. Това бяха 1.618 млн. души. Малко над 2 млн. души поискаха да останат част от Обединеното кралство. Интересна подробност е, че според проучването на ScotCen над 72% от 16-24-годишните подкрепят независимостта, докато само 26% от хората над 65 г. искат Шотландия да се отдели. Ако тези настроения се окажат устойчиви, е възможно до няколко десетилетия в страната да се формира критична маса от млади хора, които подкрепят независимостта.Академичното изследване намира и едно голямо противоречие между вота на шотландците на Brexit референдума и изразеното от тях отношение към ЕС в проучването. В референдума 62% от тях поискаха страната да остане член на ЕС. Въпреки това над 67% от запитаните от ScotCen са заявили, че искат Великобритания да напусне съюза или да се ограничат пълномощията му. Според проучването на ScotCen евроскептицизмът при шотландците също нараства и е на най-високите нива от началото на измерванията през 1999 г. Това поставя въпроса защо шотландците гласуваха "за" оставане в ЕС и отговорът може да има много повече общо с ненавистта им към Лондон, отколкото близките им чувства към Брюксел.Несигурността от предстоящия преговорен процес между Великобритания и ЕС накара премиера на страната Никола Стърджън да настоява за втори референдум в края на 2018 г. или началото на 2019 г. И ЕС, и НАТО заявиха, че ако Шотландия напусне Обединеното кралство, тя няма как да остане автоматично член на организациите.