Какво друго по света: няколко любопитни идеи

Фотограф: Nasa.gov

Американската аерокосмическа агенция NASA подготвя безпрецедентна изследователска мисия, чиято цел изпращане на автоматичен апарат в непосредствена близост до слънцето.Сондата Solar Prob Plus ще се опита да достигне на разстояние 6.4 милиона километра от повърхността на небесното тяло, което е седем пъти по-близко от който и да е друг неин предшественик. Там космическият апарат ще бъде подложен на екстремна температура от порядъка на 1400 градуса Целзий и интензивно радиационно излъчване. За оцеляването на апаратурата ще се грижи карбоново-композитен щит с дебелина 11.4 сантиметра. Изстрелването на Solar Prob Plus е предвидено да се случи във времевия прозорец между 31 юли и 19 август 2018 г.Сондата ще се опита да направи 24 облитания в орбита на слънцето през следващите 6 години и 11 месеца. На финала апаратът трябва да достигне скорост от 725 000 км/ч, като седем пъти ще използва гравитацията на Венера за ускорител.Solar Prob Plus ще изследва потока от енергия, който загрява слънчевата корона и ускорява слънчевия вятър. Най-общо казано, апаратът ще се опита да ни даде повече информация за механизмите, предизвикващи екстремна слънчева активност, която може да е заплаха за Земята. Според изследване на NASA подобно непредвидено събитие може да извади от строя всички сателити около нашата планета, да струва на щатската икономика поне 2 трилиона долара и дори да предизвика дългосрочно спиране на електричеството по целия свят.