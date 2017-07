Лондонското сити ще преговоря с Брюксел за бъдещето си след Brexit

Делегация, начело с бившия финансов секретар на държавната хазна на Великобритания Марк Хобан, ще посети Брюксел тази седмица, пише Financial Times (FT). Според изданието, целта на срещата е да бъде договорена сделка, която да запази достъпа на банки от Лондонското сити до финансовите пазари в Европейския съюз (ЕС) след Brexit. Проучване на Асоциацията за финансови пазари (Association for Financial Markets) сочи, че банките там ще трябва да платят близо 15 млрд. евро разходи за преструктуриране и други 40 млрд. за покриване на европейски изисквания, ако не бъде сключена сделка и се наложи стотици хиляди души персонал да бъде изместен към други финансови центрове на континента като Франкфурт или Дъблин.

След дълги преговори с ЕС, Великобритания успя да спечели преди време т. нар. "европейски финансов паспорт", който позволява на чуждестранни банки да оперират на нейна територия и да продават финансовите си услуги в ЕС.

Докато в Лондонското сити живеят едва 7 хил. души, работещите там надхвърлят 300 хил. Това се дължи на стотиците банки и компании, много от тях от САЩ и Швейцария, чието присъствие благодарение на европейския паспорт обособи "Ситито" в световен финансов център. В момента 80% от валутната търговия и 30% от общото банково кредитиране в Европа минават именно през Лондон.

Всичко това обаче е застрашено от Brexit. След като решението от проведения през юни миналата година референдум стана ясно, пазарът се разтърси заради несигурността относно това какво ще се случи с паспорта на банките и компаниите и колко точно би струвало евентуалното преструктуриране

Позицията на ЕС



Изпращането на делегация, която да води отделни преговори с Европейската комисия, е показателна за недоволството на бизнеса към премиера Тереза Мей и правителството ѝ, които потвърдиха желанието си за излизане от единния европейски пазар.

По информация на FT, Хобан вече разполага с подкрепа от страна на някои политици в Германия, а основната цел по време на преговорите ще бъде да спечели Испания и Франция на своя страна.

Въпреки че главният преговарящ на ЕС Мишел Барние подкрепя изготвянето на специални условия с Лондонското сити, властите в Брюксел се въздържат от коментар, преди да бъде постигнат напредък по официалните преговори с Великобритания.

Планът, по който Хобан е работил съвместно с адвокати от кантората Hogan Lovells, предвижда реципрочност в сделката - ако Великобритания напусне ЕС, финансовите групи и от двете страни ще запазят настоящото си право да оперират на пазарите си и ще бъде изграден общ регулаторен надзор. Двама души, свързаните с преговорите, пожелали анонимност, са заявили пред FT, че планът включва и клауза за прекратяване на отношенията в екстремни обстоятелства, но повече от това засега не се знае.