Тръмп ще предложи внос на втечнен газ за България и още 11 страни

Президентът Доналд Тръмп потегля на обиколка в Европа, като преди това обсъди по телефона с европейски лидери търговски и геополитически проблеми.



"Трите морета" е истински проект за сигурност през ХХI век."

Джеймс Джоунс, бивш командващ в НАТО и съветник на президента Барак Обама





Формално не е срещу Русия



Джеймс Джоунс, бивш командващ обединените сили на НАТО в Европа, коментира, че увеличен внос на американски природен газ за района ще отслаби руското влияние и ефекта от използването на енергията като геополитическо оръжие от Москва. "Смятам, че САЩ могат да се демонстрират като добронамерена страна чрез износ на енергия и подпомагане на държави без достатъчно доставки да станат по-малко зависими и да намалим вероятността да бъдат заплашвани."



Atlantic Council Джоунс определи инициативата "Три морета" като "истински проект за сигурност през ХХI век". Агитирайки за американска подкрепа на атлантическите партньори на Вашингтон, той каза: "Начинът, по който Централна и Източна Европа гледат на света, и заплахите, пред които е изправена, съвпада много повече с американското разбиране за света, отколкото с това на традиционните ни западноевропейски съюзници."

Срещата във Варшава предшества форума на върха на Г-20 на 7-8 юли в Хамбург, където за пръв път може да има среща лице в лице между Тръмп и руския президент Владимир Путин. Конгресмени от Републиканската партия, които настояват за твърда линия спрямо Москва заради намесата ѝ в американските избори, Сирия и Украйна, подкрепят газов експорт като политически инструмент. "Така се подкопава стратегията на Путин и други силови политици, опитващи се да използват спирането на кранчето като елемент за стратегическа офанзива", казва сенаторът републиканец Кори Гарднър, член на сенатската комисия по външна политика.



"В значителна степен LNG износ от САЩ е политиката, носеща най-много заплахи спрямо Русия", казва Михал Барановски, директор на варшавския офис на German Marshall Fund.

Cheniere Energy Inc, която през 2016 г. откри първия LNG терминал за износ, достави през юни първата си пратка за Полша. Още 5 терминала трябва да заработят до 2020 г.



Tellurian Inc предложи проект на стойност до 16 милиарда долара, който се надява да приключи до 2022 г. - навреме, за да се конкурира за дългосрочни доставки за Полша. По това време изтичат полските договори с "Газпром".



Глобалният излишък на газ обаче може да ограничи ръста на износа на американски LNG независимо от подкрепата на Тръмп. Адам Шиемински от Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон казва, че има негативен ценови натиск и това прави трудна печалбата на износителите на втечнен газ. В същото време Русия е териториално близо до Европа и има вече изградена газопреносна мрежа.



Германия и петролните компании не са доволни



Европейците ще искат да видят по-ясна позиция на администрацията на Тръмп за "Северен поток 2" - проект, поддържан от Германия и все още очакващ оценка от Европейската комисия. През юни Сенатът с голямо мнозинство одобри санкции срещу Русия, включващи и забрана за работа със западни компании, участващи в този газопровод от руския до германския бряг на Балтийско море. Решението в момента е в Камарата на представителите, а Белият дом се опитва да го отмени, най-вече заради частта, в която се забранява на президента да отменя санкции срещу Русия и Иран без одобрението на парламента.



Според The Wall Street Journal лобисти на енергийните гиганти ExxonMobil и Chevron работят в Конгреса за спиране на сенатското решение. Според тях то дава преимущество на конкурентите им, включително защото може да бъдат принудени да разкриват информация, свързана с търговска тайна. Освен това корпорациите искали да поддържат възможности за бизнес с руснаците, независимо че междудържавните и политическите отношения между САЩ и Русия може да се влошат още повече.

Какво е инициативата "Три морета"



Името на инициативата идва от това, че групата държави, членуващи в нея, граничат с Черно, Адриатическо и Балтийско море. Това са 12 страни от Централна и Източна Европа, желаещи да задълбочат сътрудничеството си в транспорта, телекомуникациите, енергетиката и околната среда. Членовете са Вишеградската група (Полша, Чехия, Унгария и Словакия), балтийските републики (Литва, Латвия и Естония), както и Австрия, Румъния, България, Словения и Хърватия. Всички те са членове на Европейския съюз.

През 2016 г. срещата на върха на "Три морета" бе в Дубровник и на нея участва президентът Росен Плевнелиев. Тази година домакин трябваше да е полският град Вроцлав, но заради участието на Доналд Тръмп събитието бе пренесена за 6-7 юли във Варшава. Срещата съвпада с тазгодишното издание на Вроцлавския глобален форум на Atlantic Council.

Президентът на САЩ ще използва растящият добив на природен газ в страната като политически инструмент за печелене на съюзници в район, който енергийно е доминиран от десетилетия от Русия. Това ще стане във Варшава на среща на върха на страните от инициативата "Три морета" - дузина държави, част от които са разположени на Балтийско, Черно и Адриатическо море, разказва Reuters.Според агенцията в четвъртък Доналд Тръмп ще каже на домакините, че Вашингтон иска да им помогне да намалят зависимостта си от руски природен газ, като улесни максимално износа на американски втечнен газКъм 2020 г. - само 4 години след като заработи първият експортенсе очаква САЩ да станат третият по големина в света износител на втечнен газ. Повечето американски износители продават с дългосрочни договори, но има свободни обеми и проекти за нов износ.