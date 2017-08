White хаос

You are fired, fired, fired...



Броени часове след като Тръмп заяви, че в Белия дом няма никакъв хаос, Антъни Скарамучи и Рейнс Прибъс попълниха списъка на уволнените и оттеглили се от ключови постове в администрацията на Тръмп. Сред тях са:

- Сали Йейтс - зам.-министър на правосъдието, след отказ да изпълни заповедта за затваряне на границите за гражданите на 7 предимно мюсюлмански държави, защото противоречи на конституцията

- Майкъл Флин - съветник по националната сигурност и бивши началник на военното разузнаване на САЩ, заради премълчани срещи с посланика на Русия

- Джеймс Коми - директор на ФБР, водещ разследването за намесата на Русия в изборите

- Майкъл Дубке - директор по комуникациите на Белия дом и основател на Crossroads Media

- Шон Спайсър - прессекретар на Белия дом, заради конфликт със Скарамучи

- Филип Байдън - бивш военен разузнавач и директор на компания за дялово инвестиране, заради конфликт на интереси

- Винсънт Вайола - председател на New York Mercantile Exchang, оттегли се като кандидат за министър на сухопътните сили

- Робин Таунли - помощник на Флин, заради отказан достъп до секретна информация

- Джеймс Донован - банкер от Goldman Sachs, оттегли се като кандидат на Тръмп за зам.-министър на финансите

- Уолтър Шоб - напусна през юли ръководния пост в Службата за етика на администрацията заради конфликти с Тръмп и приближените му.