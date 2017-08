Deutsche Bank изпадна от топ 15 банките по управление на активи

Deutsche Bank премина през тежка 2016. Изпълнената с финансови скандали година свали германската компания в класацията за най-добрите банки за управление на активи

за слаб контрол върху звеното за валутни операции и за неспазване на правилото "Волкър", което забранява на банките да търгуват за собствена сметка. Междувременно компанията е обект на поредно разследване от страна на финансовото министерство на Ню Йорк относно автоматизираната платформа за търговия, която според обвиненията е манипулирала разменните курсове на валутите.

Deutsche Bank вече не е в топ 15 на най-големите банки за управление на активи в света, става ясно от проучване на Scorpio Partnership за 2016 година, пише Reuters. Най-голямата германска банка претърпя лоша година, като в края на 2016 г. активите й под управление (инвестиционни фондове, доверително управление и сметки на богати клиенти) намаляват с 28% до 227 млрд. долара, което й отрежда 16-ото място в класацията, с 6 позиции по-надолу от 2015.Банката продаде американския си бизнес за wealth management и се изтегли от редица държави. Американският Департамент по правосъдието наложи на германската компания глоба от 14 млрд. долара, обвинявайки Deutsche Bank в нерегламентирана търговия с ипотечни книжа по време на финансовата криза. След голям отзвук и изтегляне на милиарди долари германската банка се принуди да се съгласи с обвинението и изплати 7.2 млрд. долара.Последва глоба от Федералния резерв на САЩ от 156 млн. долара по две нарушения -Deutsche Bank обяви през май, че очаква бившите членове на борда на директорите да се включат финансово към плащанията на глобите, наложени по време на тяхното управление. Това става ясно от разговори на високо ниво, чийто предмет е бил как да се възстанови имиджът на банката след един от най-тежките периоди през 147-годишната й история.На фона на скандалната 2016 Deutsche Bank се надява на успешна 2017 г. През април банката успешно увеличи капитала си с 8 млрд. долара. Финансовите резултати за второто тримесечие са по-добри: печалбата от 466 млн. евро е значително над пазарните очаквания, но приходите са по-малко от прогнозираните - 6.6 млрд. евро при предвиждани за 7.21 млрд. евро.Данните на Scorpio сочат, че най-големите 25 частни банки държат 63.2% от пазара и са управлявали за клиентите си 13.3 трилиона долара и поне около 1 млн. долара активи на един клиент. Оперативните приходи обаче остават плоски поради ниската и дори негативна лихва, но и ориентирането на богатите клиенти към пасивни инвестиции.В класацията на частните банки за 2016 г. швейцарската UBS запазва лидерската си позиция с 2.06 трилиона долара активи. На второ и трето място отново застават Bank of America и Morgan Stanley. Американската Wells Fargo изпреварва друга швейцарска банка, Credit Suisse, която пада до 6-а позиция, след Royal Bank of Canada. Изненадата на класацията са китайските банки China Merchants Bank и Bank of China - първата скача с пет места до 15-о място, а втората влиза в класацията за първи път под 24-а позиция.