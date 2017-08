Европейската комисия подготвя по-строги правила за защита на ключови европейски бизнеси

Президентът на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще обяви промените при навлизането на китайски инвеститори на европейския пазар през септември.



Президентът на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще обяви по-строги мерки за придобиване на компании от китайски инвеститори през септември. Стратегията ще цели да подобри защитата на Европа срещу чужди инвеститори, каквато имат други големи икономики като САЩ, пише Financial Times.

Група от комисари трябва да "разработят първоначални действия" срещу увеличилите се неевропейски инвестиции във важни за страните членки сектори. Европейското законодателство и в момента може да спира подобни сделки, но новата стратегия ще даде ръководна роля на ЕК. Миналия месец Германия увеличи правомощията на правителството да блокира опити за придобиването на стратегически важни за инфраструктурата на страната компании.

Подобни са причините, за които вероятно ще важи новата европейска стратегия. Политиците в Брюксел са притеснени, че Китай ще се превърне в новия световен лидер при иновациите, докато купува технологични разработки от Европа. Доклад на Mercator Institute for China Studies and the Rhodium Group посочва, че китайските инвестиции в Европа за 2016 г. са достигнали 35 млрд. евро, което е увеличение от две трети спрямо предходната година.



Същевременно бизнесът в Европа е недоволен, че Китай не отваря пазара си за чужди инвестиции. "Съществува усещането, че трябва да се договорим [с Пекин] равнопоставено", смята Андре Сапир от тинк-танка Bruegel.



Засега само 13 от 28 страни - членки на ЕС, имат системи за контрол върху чуждите придобивания на компании от значение за националната сигурност. Новата стратегия ще се базира на по-добра координация между съществуващите системи за контрол, за да се установи използването на общи мерки в 28-те членки срещу застрашаващи инвестиции. По-крайните мерки включват контрол на европейско ниво, което ще позволи на Брюксел да наблюдава опитите за придобиване на компании, финансирани с европейски средства.

Граница с протекционизма

Новите мерки бяха предложени от френския президент Еманюел Макрон на първата му среща с европейските лидери. Малко по-късно Германия разшири правителствения контрол върху сделки, които застрашават националната сигурност. Британският премиер Тереза Мей също обяви, че обмисля да предложи подобни мерки.

Скандинавските държави, Португалия, Испания и Ирландия обаче смятат, че подобни действия граничат с протекционизма, срещу който се обявява Европа. Засега ЕК ще разглежда възможни стратегии, които да се отнасят към ключови отрасли, докато "напълно зачита компетенцията на страните членки".



В същото време други големи световни икономики практикуват засилен контрол върху национални инвестиции, които идват от Китай. В понеделник администрацията на Доналд Тръмп започва първото си търговско разследване срещу Китай за интелектуална собственост. Досега САЩ са забранили инвестиции в страната от редица китайски компании, включително Huawei.