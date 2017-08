Алтернативната американска политика

1

2

3

4 © Casey Ian Patchell

1

2

3

4 © Jonathan Ernst

1

2

3

4 © Jonathan Ernst

1

2

3

4 © Jonathan Ernst

"И от двете страни има ужасни хора и нормални хора." Заради тези думи след сблъсъците в Шарлотсвил, приети като легитимиране на неонацизма в САЩ, президентът Доналд Тръмп беше тежко критикуван. Но е факт, че с етикета "алтернативното дясно" (алт-райт) се обозначават редица групи, част от които нямат много общо помежду си. При "алтернативното ляво" ("Антифа"), излязло на контрапротеста в Шарлотсвил, има доста по-ясна организация и определеност на движението.

Събитията в Шарлотсвил, довели до загубата на човешки живот и до сътресения във Вашингтон, са симптом на радикализацията на лагерите в американската политика. И дори когато емоциите позатихнат, напрежението между двете движения, сблъскали се там, няма да изчезне.

Съществуват две основни определения за алт-райт. По-широкото, дадено от журналиста, писател и провокатор Майло Янопулос пред CNBC, звучи така: "Смятам, че не става дума за бял национализъм, а за върховенство на западните ценности. Алт-райт се интересува от либерални ценности, капитализъм, демократични ценности, свобода, равенство."

Янопулос отрича да има нещо общо с движението, макар медиите да го свързват основно с него и с бившия му работодател Стивън Банън – вече бившия главен стратег на Доналд Тръмп. Банън е бивш изпълнителен директор на медиата Breitbart, която е обвинявана за разпространението на идеологията на алт-райт. В нея не звучи да има нещо лошо – либерални ценности, капитализъм, свобода и равенство. Определението на Янопулос обаче е коренно различно от това, давано от други хора, които действително се определят като част от движението.

В действителност алт-райт се свързва повече с неонацизъм, като дефиницията, която се дава от Джаред Тейлър, издател на списание American Renaissance, е следната: "Като дългогодишен член на алт-райт движението ето как го виждам аз: ние сме широко дисидентско движение, което включва в себе си много сайтове, организации и гледни точки. Някои членове имат различни гледни точки относно сексуалността, свободния пазар, формите на правителство и външната политика. Всички обаче са съгласни за едно: равенството е опасен мит. Алтернативното дясно е обединено в това да отрече сегашната догма, че всички раси са равни. Расите са различни – в средните нива на интелигентност, в различните общества, които те строят. Няма причина да смятаме, че друга раса освен бялата може да запази западната цивилизация."

Двете описания силно се разминават и точно оттук идва проблемът. Медии като Reuters отказват да използват етикета "алт-райт" в публикациите си, освен ако не е крайно наложително. Причината е ясна - дефинициите за групата са толкова различни, че тя в крайна сметка трудно може въобще да бъде определена. Определението на Янопулос за либерални ценности и равенство по никакъв начин не може да бъде вписано в определението на Тейлър, нито в това на Ричард Спенсър, който смята, че алт-райт може да бъде събран в две думи – "бяла идентичност". В повечето случаи, когато в медиите става дума за "алт-райт", се говори именно за расистките движения, които използват този етикет.

Движението алт-райт се свързва също и с масивно интернет присъствие. Тук обаче отново става дума за коренно различни като поведение групи, които се слагат под общ знаменател. В ъгъла на неонацизма стоят освен списания като American Renaissance сайтове като Daily Stormer и открити привърженици на "Ку-клукс-клан". В тях се разпространява основно расистка пропаганда.

От другата страна са страници, основно във Facebook и Reddit, с много по-меко съдържание и по-голяма хумористична насоченост. Повечето от тях като God Emperor Trump и The Kids Are Alt Right рядко дискутират сериозно политика – вместо това предпочитат да пускат т.нар. миймове – хумористични снимки с послание и текст. Целият този нюанс – понякога направо контраст – се губи при използването на общия етикет "алт-райт".

Крайнолявото движение "Антифа" е по-лесно за разглеждане и дефиниране. В него влизат либерални формирования, поддръжници на социализма и комунизма, както и вече известни организации като Black Lives Matter. Зададената цел на движението е да се "бори с всякаква омраза като расизъм, сексизъм, хомофобия, ислямофобия, ксенофобия и други". Групата също така се обявява и против капитализма, неравенството и в полза на анархията. Определението бе потвърдено и от анонимен член на "Антифа" пред сп. Time. За разлика от алт-райт движението "Антифа" си има дори собствена брандировка и лого – две знамена в червено и черно.

Движението Антифа е силно критикувано заради начините си на действие. Майкъл Казвини от Daily Wire пише: "Антифа" използва фашистки методи, за да изпълни целите си. "Антифа" е толкова антифашизъм, колкото Сталин е борец за свобода. Въпреки че се наричат антифашисти, членовете на "Антифа" редовно използват фашистки тактики, за да се справят с политическите си противници – те станаха известни първоначално с недопускането на лекция на Майло Янопулос в университета "Бъркли", където предизвикаха бунтове и палиха частна собственост. Преди това "Антифа" запалиха магазини в Портланд и Оукланд, защото Доналд Тръмп спечели изборите. В дните след това, те чупиха стъкла на магазини, спираха обществения транспорт, атакуваха полицията. На практика те поеха контрола над центровете на големи градове в САЩ."

Щетите от ноември месец насам възлизат на милиони долари, което накара Министерството на вътрешната сигурност в САЩ да обяви групата за "вътрешен тероризъм", макар това да не доведе до никакви практически последствия.

Най-големият проблем с "Антифа" е друг – самоопределилата се като крайнолява група няма проблем да използва насилие, стига то да е насочено срещу фашисти. Кой е фашист обаче се определя от самите тях. В повечето случаи традиционната дефиниция за фашизъм отстъпва място на по-различна, оправдаваща насилието дори към всички, които използват политически некоректен език или "език на омразата" – отново с вариращи критерии. "В името на борбата за идеалите си и спиране на "словото на омразата" някои "Антифа" протестиращи използват насилствени тактики и вандалщина", пише Time.

"Антифа" не действат само в САЩ. Те станаха известни и при срещата на Г-20 в Хамбург, когато бяха организирани огромни протести срещу глобализацията и капитализма, при които отново имаше безредици и погроми.

Трагедията в Шарлотсвил даде публичност и на двете групи – неонацистките формации, които използват етикета "алт-райт", както и на "Антифа". И така разкри един тревожен феномен - в Америка се заражда алтернативна политика, която е в далеч по-големи крайности, отколкото официалната политика на Демократическата или Републиканската партия. И двете страни са водени от основно млади лица, и двете страни нямат интерес в запазването на текущия ред или закона.

Радикализирането на групите не е единствено по вина нито на Доналд Тръмп, нито на Барак Обама, нито пък на Джордж Буш или когото и да било преди това. Редица изследвания в последното десетилетие показват, че американското общество е по-поляризирано политически отколкото когато и да било след Гражданската война. Последното подобно проучване е на Pew от 2017 г. Това разделение става все по-видимо, а излизането на крайнолеви и крайнодесни формации от сенките може да се окаже само предвестник на още по-големи и тревожни процеси, на които Шарлотсвил е само симптом.