Американец предизвика най-масовото убийство в модерната история на САЩ

Над 50 са жертвите и 406 са пострадалите.

Трите серии с автоматични изстрели предизвикаха паника сред хиляди зрители



[Reuters]

Кой е стрелецът



Падък се е нанесъл в хотелската си стая в четвъртък и в нея са открити повече от 10 пушки. Малко след атаката полицията e oткрила съквартирантката му, 62-годишната Мерилу Данли. Източници на Fox News и CNN обаче твърдят, че тя не е смятана за съучастница. Според местната полиция Падък не е свързан с терористични организации и няма информация за мотивите му, не се знае и каква религия е изповядвал, ако е бил вярващ. Той няма и досие. Засега полицията не разследва случилото се като терористичен акт.



"Нямахме представа, ужасени сме. Потресени сме и съчувстваме на жертвите", заяви пред Reuters братът на стрелеца, Ерик Падък.



Мъжът е живял в градче на границата между Невада и Аризона и на около час и половина път от мястото на трагедията. Къщата му е в район на заможни хора Сън сити Мескит с около 1400 сгради, голф игрище, открити и покрити басейни и фитнес. За жители се допускат хора на поне 55 години и не се позволява да има деца.

Американецът Стивън Падък откри в неделната вечер стрелба по хилядите зрители на концерт в Лас Вегас, като уби над 50 души, след което се застреля в хотелската си стая в Mandalay Bay. Трагедията, за която засега не са ясни мотивите, е най-масовото убийство с огнестрелно оръжие в модерната история на страната. Преди това печалният рекорд бе на нападателя на гей клуба Pulse в Орландо, който уби 49 души и бе застрелян от полицията.И в двата случая отговорността пое терористичната организация "Ислямска държава", но без да предостави доказателства за твърденията си; 29-годишният нападател от Орландо, обаче се оказа, че е положил клетва за вярност към ислямистите.Падък успя да изстреля десетки куршуми от прозорец на 32-ия етаж на хотел, намиращ се до пространството, където се бяха събрали над 22 000 души за фестивал. Когато спецчастите нахлули, той вече бил мъртъв. В помещението били открити поне 8 огнестрелни оръжия, включително автоматично.Няма данни за пострадали българи при нападението в Лас Вегас, съобщи Министерството на външните работи работи за агенция "Фокус". Българското генерално консулство в Лос Анджелис поддържа контакт с местните власти.Американският президент Доналд Тръмп нарече стрелбата в Лас Вегас абсолютно зло и каза, че в сряда ще отиде в града. Той благодари и на полицията на Лас Вегас заради това, че е предотвратила гибелта на още хора и е действала "с магическа " бързина.Акциите на казино оператора, от който действа нападателят, поевтиняха в началото на търговията в понеделник. Цената на акциите на MGM Resorts International, която притежава Mandalay Bay, понижиха цената си с 3.5%. Оценката на Melco Resorts & Entertainment Ltd, Wynn Resorts Ltd и Las Vegas Sands Corp почти не промениха стойността си.Обичайна реакция на пазарите след подобен тежък инцидент е да поскъпнат акциите на производители и търговци на оръжие, тъй като уплашени хора започват да си купуват пистолети за самозащита. Акциите на Sturm Ruger & Co. поскъпнаха с близо 4%, с толкова се повиши и цената на акциите на American Outdoor Brands Corp, контролираща Smith & Wesson.