4+1: Какво да четем и слушаме в сряда вечер

[Shutterstock]

ЧЕТИРИ ИДЕИ ЗА ЧЕТЕНЕ

Ще устои ли Facebook

Сенаторите от подкомитета за престъпления и тероризъм посрещнаха с явно недоволство показанията на технологичните гиганти Facebook, Twitter и Alphabet относно намесата на руската ферма за тролове Internеt Research Agency. Случилото се днес е част от по-голяма дискусия - могат ли платформите и в частност Facebook да спрат вълната от пропаганда в собствените си канали? Повече четете тук

Обърнете внимание на математиката

Футболната топка се прави от парчета шестоъгълници и петоъгълници. Изглежда, че този факт е убягнал на Дирекцията по транспорта във Великобритания при изработването на указателните табели към стотиците стадиони в страната. За проблема, незачитането на геометрията и историята на една петиция разказва BBC

За Мартин Лутер и бирата

Наскоро католическият свят празнува Денят на реформацията. На 31 октомври 1517 Мартин Лутер заковава 95-те си тезиса на вратата на Витенбергската катедрала. С въстанието си теологът променя изоснови и нещо друго - продукцията на бира. Четете тук

Пастирите в Тушетските планини

За Тушети, най-труднодостъпния регион в Грузия, не се знае достатъчно. Фотографът на Radio Free Europe Амос Чапел е уловил моментите от годишната миграция на стадата овце по импровизираните и опасни планински пътища към зимните пасбища. Снимки от тридневния поход разгледайте тук

ЕДНО ЗА ИЗ ПЪТ

Какво да слушаме по пътя за вкъщи

To infinity and beyond