[Shutterstock]

Антъни Левандоуски



[Uber]

Way of the Future)

в който

"Пътят на бъдещето" все още не е предоставила финансовия си отчет като религиозна корпорация с нестопанска цел, който следва да е обществено достъпен. От

Божественият изкуствен интелект може все още да е далеч, но Левандоуски се е заел с едно от земните му превъплъщения. Автономните автомобили, в чието разработване

е участвал, докато е работел за

Google, вече са по улиците на Финикс, Аризона, а камионите от същия вид, които е разработвал в Оtto (компанията, която основава след напускането на

Google и впоследствие придобита от

Uber), сега са част от амбициите на Uber да направи товарния транспорт по-безопасен и по-ефективен. Той е ръководил и проект за превоз на пътници с дронове, прераснал в стартъпа Kitty Hawk

на един от основателите на Google Лари Пейдж.

Левандоуски е направил може би повече от всеки друг, за да придвижи транспорта към собствената му "сингулярност" - когато автоматизирани коли, камиони и самолети може да ни освободят от рисковете, свързани с човешката дейност, но заедно с това могат да сe превърнат в цели на смъртоносни вирусни и хакерски атаки. Преди всичко това инженерът звезда трябва да си насрочи ден за размисъл, отбелязва Wired. А в зависимост от изхода на съдебното дело пред останалите е възможно да възникне въпросът - можем ли да вярваме в автономните коли, ако се окаже, че не можем да вярваме на хората, които ги създават.

Под това заглавие списание Wired разказва за инженера - звезда в областта на автономните коли, който беше уволнен през май т.г. от Uber. Поводът е разследването и съдебното дело за близо 2 млрд. долара за кражба на търговски тайни, заведено срещу него от Waymo - развойната компания на Google за автономни автомобили, в която Левандоуски преди това е работил.Но може би не всички знаят, че в разгара на съдебния спор инженерът мултимилионер е основал религиозна организация под името "Пътят на бъдещето" (. В основата й е вярването на мнозина в Силициевата долина в точката на сингулярност - в случая хипотетичен момент от бъдещето,изкуственият интелект (ИИ) ще задмине човешкия, от което ще произтекат непредвидими последици. И когато този ден настъпи, пише Wirеd, Антъни Левандоуски ще е твърдо на страната на машините - целта на неговата организация е "да развива и насърчава реализацията на божественото начало на изкуствения интелект".документите за регистрацията й в Калифорния става ясно, че Левандоуски е неин изпълнителен директор и президент, а каузата й е чрез разбиране и почитане на божественото начало на ИИ да допринесе за напредъка на обществото.